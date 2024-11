Aquest és el pla de la Generalitat per incentivar que més persones decideixin emprendre laboralment

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha volgut estrènyer llaços amb el sector empresarial català durant una audiència celebrada aquesta setmana, en què van participar centenars d'empresaris. En la seva intervenció al XIII Fòrum FemCAT, Illa va subratllar el paper essencial dels empresaris a l'economia de la regió. "Vostès són els que representen la generació de prosperitat", ha dit.

Illa va destacar la rellevància de la col·laboració publicoprivada, pilar fonamental del seu govern: “No aspirem a fer miracles, però sí a treballar incansablement”. A més, va comprometre el seu govern a oferir "estabilitat, obertura, diàleg i infraestructures", tot i que va advertir que aquests objectius no s'aconseguiran ràpidament.

El president també va abordar una percepció negativa creixent cap a la figura de l'empresari, especialment alimentada per certs discursos en xarxes socials. “Molts de vosaltres em diuen que ser empresari està mal vist, però jo no comparteixo aquesta visió. Catalunya necessita empresaris de totes les mides, amb esperit emprenedor ”, va afirmar. Davant de gairebé 500 assistents, Illa els va plantejar una reflexió: “Com han aixecat les seves empreses, col·laborant o confrontant?”, va emfatitzar.

El president del Parlament, Josep Rull, que també va participar a l'esdeveniment i va ressaltar el paper del poder legislatiu en relació amb l'empresariat. “Catalunya té una energia desbordant, i calen institucions que acompanyin i facilitin el seu total desplegament”, va apuntar. Pel que fa al Parlament, Rull va assenyalar que ha de ser capaç de regular adequadament i reduir la complexitat normativa i burocràtica de manera efectiva.

Durant l'esdeveniment, també es van abordar temes com la competitivitat de l'economia catalana, la innovació i els desafiaments com la immigració o la intel·ligència artificial. L'associació empresarial FemCAT va alertar sobre una “caiguda en productivitat i industrialització” a la regió. Oriol Guixà, president de la fundació FemCAT, va instar un “millor” sistema de finançament adaptat a la realitat empresarial i va proposar un sistema energètic més eficient. Així mateix, va destacar la necessitat d'un impuls en àrees com l'accés a l'habitatge, lamentant un “agreujament de la crisi” en aquest àmbit, i va advocar per millorar les infraestructures i fomentar la col·laboració publicoprivada per mantenir l'estat del benestar.