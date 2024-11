El 27è Congrés de Zones Franques d'Iberoamèrica posa Barcelona com a referència

La propera edició del Congrés de Zones Franques d'Iberoamèrica se celebrarà a l'Uruguai el 2025. Foto:CZFB

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha participat a la 27a edició del Congrés de Zones Franques d'Iberoamèrica, organitzat per l'Associació de Zones Franques de les Amèriques (AZFA) i que s'ha celebrat aquesta setmana, del 13 al 15 de novembre, a Curaçao. El delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro, i la directora general del CZFB, Blanca Sorigué , han representat l'entitat en què és la trobada més gran del sector a Iberoamèrica, on hi ha més de 800 zones franques que allotgen més de 11.000 empreses.

En el marc d'aquest congrés s'ha celebrat l'Assemblea de l'AZFA, on la directora general del CZFB, Blanca Sorigué , ha estat reelegida -amb 54 vots a favor- com a vocal de la Junta Directiva que seguirà presidida per Claudia Pellerano. La directora general del CZFB també ha participat a l'acte inaugural del congrés com a màxima autoritat de la World Free Zones Organization (WZFO), en la seva condició de vicepresidenta; Gilmar Pisas , primer ministre de Curaçao; i Claudia Pellerano , presidenta de l'Associació de Zones Franques de les Américas (AZFA).

Blanca Sorigué , directora general del CZFB i vicepresidenta de la WZFO, ha assegurat en la seva intervenció: “És un honor participar en l'obertura d'aquesta 27a edició de la Conferència de Zones Franques d'Iberoamèrica en un lloc tan inspirador com Curaçao. Les zones franques evolucionen cap a ecosistemes fonamentals d'atracció per al comerç internacional i la inversió en el procés de transformació de les cadenes de valor globals. Hem de continuar avançant i impulsant el desenvolupament sostenible global”.

Per la seva banda, Pere Navarro ha participat a la sessió “Incubadores i Venture Studios: catalitzadors per a l'èxit de les zones franques” juntament amb José Manuel Fedriani , Coordinador d'Incubazul al Consorci de la Zona Franca de Cadis; Karim Palmieri , Managing director & CEO de Quadrian; Rafal Zelazny, CEO de la Katowice Special Economic Zone; i Julio Rodríguez, director executiu de l'Associació de Zones Franques d'Iberoamèrica, que ha actuat com a moderador.

En aquesta sessió el delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro , ha afirmat que Barcelona reuneix una sèrie d'ingredients que són clau; és un motor de desenvolupament econòmic que impulsa la innovació i col·laboració; és un pol educatiu amb escoles de primer nivell i una fàbrica d´atracció i desenvolupament de talent especialitzat; i compta amb una localització estratègica que la connecta amb el món, essent pont entre continents i diferents mercats”. Per aquest motiu, Navarro considera que això és el que fa possible que DFactory Barcelona sigui un cas d'èxit mundial i hagi esdevingut un ecosistema d'indústria 4.0 de referència internacional. Per això DFactory Barcelona és difícil de replicar a altres parts del món perquè no es donen aquests ingredients que té la Ciutat Comtal i que són fonamentals”.

El CZFB, referent per a les Zones Franques d'Iberoamèrica

Les Zones Franques d'Iberoamèrica generen un impacte significatiu a l'ocupació, amb més de 1.000.000 llocs de treball directes i 2.000.000 llocs de treball indirectes, consolidant-se com un pilar essencial per al creixement i la competitivitat a Iberoamèrica. Durant la 27a edició de la Conferència de Zones Franques d'Iberoamèrica , el model del Consorci de la Zona Franca de Barcelona s'ha tornat a destacar com a referent per al sector en l'impuls de la indústria 4.0, la innovació i la sostenibilitat.

En aquest sentit, el CZFB compta amb el DFactory Barcelona , un ecosistema tecnològic de referència que acull empreses líders en tecnologies com la robòtica, intel·ligència artificial, sensòrica, impressió 3D o la ciberseguretat, entre d'altres. A més, també impulsa el talent i l'emprenedoria. a través de les incubadores d'alta tecnologia , com la Incubadora 3D i la Logistics 4.0 Incubator , pioneres als seus respectius camps. I, finalment, el CZFB lidera en la seva activitat amb el compromís social per les persones i l' Agenda 2030 de les Nacions Unides. referent i un model d´inspiració entre les Zones Franques d´Iberoamèrica.

La propera edició del Congrés de Zones Franques d'Iberoamèrica se celebrarà a l'Uruguai el 2025.