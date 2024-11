Carbonell assumeix la presidència del Port de Barcelona amb "lleialtat" i visió ambiental

El president sortint ha posat èmfasi en la "visió de llarg recorregut" pròpia de la infraestructura. Foto: EuropaPress

El president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell , ha assegurat que assumeix la presidència de l'enclavament amb "lleialtat, en primer lloc, a la veritat", i l'ha fet extensiva a la Generalitat i Ports de l'Estat.

Ho ha dit a l'acte de traspàs de la presidència celebrat aquest divendres al World Trade Center (WTC), en què també han intervingut en el president de la Generalitat, Salvador Illa; el de Ports de l'Estat, Álvaro Rodríguez-Dapena, i el seu antecessor al capdavant del Port de Barcelona, Lluís Salvadó.

Carbonell ha expressat la voluntat de liderar la "transformació necessària i significativa del port, alhora que prioritzar la protecció del medi ambient", que ha dit que comprèn la preservació tant de l'aigua com de l'aire.

Ha advocat per "ser útils al país, però també a les empreses", i ha assegurat que treballarà enfocat --textualment-- a l'èxit col·lectiu.

El nou president ha subratllat la dedicació i el compromís mostrat per Salvadó al capdavant de la infraestructura, un període en què han "treballat junts" i Carbonell ha dit haver-se sentit molt a gust.

Carbonell (Barcelona, 1964) va entrar a l'Autoritat Portuària de Barcelona (APB) el 1991 i, després d'assumir diferents responsabilitats, va ser nomenat director general el gener del 2009, un càrrec que ha ostentat fins al seu nomenament com a president de la infraestructura.

Salvadó



El president sortint ha posat èmfasi en la "visió de llarg recorregut" pròpia de la infraestructura, que ha atribuït a tots els que han tingut la presidència de la infraestructura.

En aquesta línia, ha opinat que "treballar per al Port de Barcelona no és treballar per a un partit polític, ni tan sols per a un Govern": ha descrit els dos anys del seu mandat com a plàcids, amables i agraïts, durant els quals no ha paralitzat cap projecte impulsat prèviament, ha assegurat.

Ha agraït la presència del president de la Generalitat a l'acte del traspàs de poders --un gest que ha dit que no és menor--, i ha opinat que tots dos comparteixen "la visió de la importància estratègica que té el Port de Barcelona per a la economia del país".

Salvadó ha defensat que els accessos viaris i ferroviaris "fa 25 anys eren molt importants, ara són imprescindibles", i els ha emmarcat a les exigències de descarbonització de la infraestructura i la ciutat.

Rodríguez-Dapena



El president de Ports de l'Estat ha destacat el creixement de l'enclavament barceloní i ha valorat que "no és un desenvolupament propi del Port, sinó del territori".

Ho ha definit com "un port absolutament avançat" i ha assenyalat les innovacions en matèria de digitalització, i per això creu que la Copa Amèrica de Vela ha estat un revulsiu.

Rodríguez-Dapena ha dit que se sent molt afortunat de poder comptar amb Carbonell, a qui ha definit com un ferm negociador i defensor dels interessos del port, li ha atribuït una "visió completa del terreny de joc".