Endesa compra a Acciona Energia 626 MW d'actius hidroelèctrics a Espanya per 1.000 milions

José Entrecanales, CFSO d'Acciona Chief Financial and Sustainability Officer, i José Bogas, CEO d'Endesa - ENDESA

Endesa ha aconseguit un acord amb Acciona Energía per a la compra de 626 megawatts (MW) d'actius hidròlectrics a Espanya per un import de 1.000 milions d'euros, ha informat la companyia presidida per José Manuel Entrecanales.

En concret, amb aquesta operació Acciona Energía es desprèn del 100% de la societat Corporación Acciona Hidráulica. La transacció és lliure de deute i generarà una plusvàlua estimada de 620 milions d'euros.

El tancament de l'operació està previst per a la primera meitat del 2025, una vegada obtingudes les autoritzacions necessàries en matèria de competència i inversions estrangeres.

La cartera de Corporació Acciona Hidráulica està formada per 34 centrals hidroelèctriques amb una capacitat instal·lada total de 626 MW. Les centrals estan situades a Aragó, Sòria, València i Navarra, i tenen acords de concessió a llarg termini amb una vida mitjana restant al voltant dels 30 anys.

Aquestes instal·lacions són centrals d'embassament (56% de la capacitat), fluents (30% de la capacitat), i de bombament (14%), amb una producció anual al voltant dels 1,3 TWh.

Acciona Energía ha indicat que aquesta operació "forma part de la seva estratègia de rotació d'actius". Així, se suma al tancament de la venda fa uns dies de 175 MW d'hidràulica a Elawan Energy, filial d'Orix Corporation, per 293 milions d'euros, amb unes plusvàlues de 180 milions d'euros.

800 milions en plusvàlues

Amb aquestes dues operacions acordades aquesta setmana, el grup presidit per José Manuel Entrecanales generarà unes plusvàlues totals d'uns 800 milions d'euros.

Mentrestant, amb aquesta operació, Endesa creix en generació renovable, un dels seus grans objectius, i recupera uns actius hidràulics que van ser seus en origen, ja que van acabar en mans d'Acciona el 2009 quan es va trencar l'aliança entre Enel i la companyia per aconseguir l'elèctrica a l'OPA.