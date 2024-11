Els minoritaris de Banc Sabadell se sumen a l'examen de la CNMC sobre l'OPA del BBVA | BBVA

L'Associació d'Accionistes Minoritaris de Banc Sabadell (Aambs) ha anunciat aquest divendres la participació activa en el procés d'anàlisi que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) realitza sobre l'oferta pública d'adquisició (OPA) presentada per BBVA. Aquest moviment, liderat pel president de l'Associació, Jordi Casas Bedós, té com a objectiu garantir que els drets dels accionistes petits estiguin representats durant l'avaluació d'aquesta important operació financera.

La CNMC ha elevat l'operació a una fase 2, decisió que implica una anàlisi més profunda i perllonga els terminis per prendre una resolució definitiva. Aquesta etapa permet la inclusió de parts interessades, com la mateixa Aambs i Banc Sabadell, el conseller delegat del qual, César González-Bueno, ja ha expressat el seu interès a conèixer els compromisos que BBVA hauria traslladat a l'organisme regulador per obtenir l'autorització.

L'Aambs ha formalitzat la petició de participació al·legant un interès directe en el resultat del procediment. Segons la normativa de defensa de la competència, les associacions com aquesta poden ser considerades parts interessades en processos que afectin els seus representats. Per als minoritaris qualsevol compromís assumit per BBVA o condició imposada per la CNMC serà determinant per avaluar l'efectivitat de l'OPA i les seves implicacions per als accionistes.

Jordi Casas Bedós va subratllar que el paper de l?Associació no només és el d?observador, sinó el d?un actor actiu que busca informar adequadament els seus membres i protegir els seus drets. La possibilitat d'intervenir en aquest procediment assegura que els accionistes minoritaris puguin tenir veu en una operació que redefineixi el mapa bancari espanyol.

La fase 2 obre una finestra d'oportunitat perquè Banc Sabadell, l'Aambs i altres interessats presentin els arguments i les preocupacions davant la CNMC. Aquest examen minuciós té com a objectiu identificar possibles efectes sobre la competència al sector bancari i buscar solucions que equilibrin els interessos de totes les parts.