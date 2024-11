Dones empresàries coincideixen en la necessitat del "suport" per emprendre i destaquen el "gran desafiament" de les cures

Dones empresàries ofereixen el testimoni a Europa Press pel Dia de la Dona Emprenedora | Noaway

Dones empresàries han coincidit en la necessitat de tenir suports per emprendre i han destacat el "gran desafiament" de les cures, amb motiu del Dia de la Dona Emprenedora, que se celebra el dimarts 19 de novembre.

És el cas de la fundadora de l'startup d'innovació social 'Envita', Noelia López, que assenyala en una entrevista a Europa Press que la cura és un "gran desafiament" a l'hora d'emprendre. "Combinar les cures amb treballar i emprendre és complex. Crec que és complicat, però no és impossible. I nosaltres mateixes també hem de fer una volta a com ens veiem com a cuidadores i emprenedores, també deixant, delegant i cuidant amb els que ens envolten", explica.

Precisament, explica que 'Envita' es crea amb l'objectiu de canviar les cures. "D'alguna manera, després de la pandèmia es posen en evidència les mancances que tenim al model de cura de la gent gran i el que busquem nosaltres és fomentar la humanització de la cura. El que tenim de diferent és que per això utilitzem diferents eines i una és la tecnologia", indica.

Noelia també exposa que per fomentar l'emprenedoria és important el suport i afegeix que "hi ha moltíssims reptes a l'hora d'emprendre, però si ets dona i vols tenir família, n'hi ha més".

En la mateixa línia, la cofundadora de la marca de moda sostenible 'Hemper', Gloria Gubianas, assenyala que emprendre és "molt difícil" tant per als homes com per a les dones, però recalca que calen "ajudes, suport i més espais" .

Pel que fa als desafiaments que es troben les dones a l'hora d'emprendre, Gloria indica que hi ha “poques referents i poques emprenedores”. "En molts entorns i molts ecosistemes el que et trobes són emprenedors masculins. Un altre és com ens eduquen les dones, en un ambient més de la cura, com que (l'emprenedoria) no és un món per a nosaltres i se'ns generen moltes inseguretats" , subratlla.

Gloria exposa que va crear 'Hemper' arran d'un viatge de voluntariat al Nepal, on va descobrir que les comunitats que viuen a les zones més rurals fan la roba amb una fibra anomenada cànem. "Investigant sobre aquesta fibra ens adonem que, a nivell mediambiental, no només és molt respectuosa, sinó que també és regeneradora", afegeix.

Igualment, la fundadora del projecte d'educació 'Noaway', Arantxa Sasiambarrena, destaca que les emprenedores s'han d'enfrontar a obstacles com la burocràcia i la inversió i que, en el cas de les dones, els pot costar més “per tot allò que té a veure amb la conciliació”. "Diria que això és el que pot fer més complicat", assegura.

En tot cas, afirma que després de la pandèmia les empreses s'han adaptat a un model de treball "flexible i híbrid" i que això "ajuda moltíssim la dona per continuar la vida".

'Noaway' és una escola de negocis centrada a formar líders empresarials en sostenibilitat, que aborda l'educació com "una eina de canvi". "La temàtica està en la sostenibilitat, però n'inclou d'altres de molt importants que avui estan relacionades, com té a veure amb tota la part dels reptes globals", afegeix.

Per part seva, María Ferrer és la propietària de l'Era, un bar a Bolulla, un petit poble de 440 habitants a Alacant. La seva història és un exemple d'emprenedoria social a l'Espanya buidada, on el compromís amb la comunitat és el nucli del negoci, segons explica.

María assenyala que s'aixeca cada dia a les cinc del matí per obrir el bar i servir cafè als agricultors abans que comencin la jornada "perquè tinguin la tertúlia i estiguin bé". Si escau, explica que és important "fer el primer pas", "tenir il·lusió" i "suport" per atrevir-se a emprendre.

Amb motiu del Dia de la Dona Emprenedora, la Fundació Taller de Solidaritat (TDS) ha presentat el llibre 'De nenes a llegendes. 15 històries d'emprenedoria femení', en què es reuneixen les històries de 16 dones, entre les quals hi ha la xef Lucía Freitas, referent a la cuina gallega amb una estrella Michelin. Precisament, Freitas demana "donar visibilitat a l'univers femení", perquè afirma que és "l'única manera" que les dones creixin. "Moltes dones estaran amb tu, t'ajudaran a tirar endavant, perquè, com tu, són feres salvatges obrint-se pas per cuidar les arrels", recalca.

L'actriu Sara Escudero, una altra de les protagonistes del llibre, denuncia que, actualment, les dones se segueixen enfrontant a complicacions afegides a les seves carreres o quan emprenen. "Malgrat haver d'aportar una força, paciència i coratge extra, si tenim l'oportunitat en igualtat de condicions... podrem arribar a meta", matisa.