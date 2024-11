L'empresari Carlos Slim llança una biblioteca virtual gratuïta per a tothom

Carlos Slim, en arxiu | Europa Press

La Fundació Carlos Slim ha llançat una iniciativa que promet transformar la manera com s'accedeix a la literatura i el coneixement: una biblioteca virtual i gratuïta que ja està disponible, amb més de 600 llibres en format PDF per a lectura en línia o descàrrega. Aquest projecte democratitza l'accés a la cultura i ofereix títols clàssics i contemporanis de forma completament gratuïta.

La col·lecció abasta més de 300 llibres organitzats en diverses categories que responen als interessos de tota mena de lectors. Entre els gèneres disponibles hi ha literatura universal i hispanoamericana, història, novel·la històrica, assaig, literatura infantil i juvenil, autoajuda, poesia i obres acadèmiques. A més, els amants de la gastronomia, les memòries i l'autoexploració també trobaran títols que s'alineïn amb els gustos.

Dins dels títols més destacats, la biblioteca inclou clàssics immortals com L'Odissea, L'enginyós Hidalgo Don Quixot de la Manxa, Frankenstein, Dràcula i Moby Dick. També estan disponibles obres icòniques com Peter Pan i Wendy i Alícia al País de les Meravelles, ideals per a totes les edats.

A més de l'extensa col·lecció de llibres, aquesta plataforma ofereix audiollibres com Contes de Nadal, L'Estrany Cas del Dr. Jekyll i Mr. Hyde i Cartas a una Jove Poeta. Aquest format permet gaudir de la literatura en qualsevol moment i lloc, i és una opció perfecta per als que busquen aprofitar el temps durant desplaçaments o activitats quotidianes.