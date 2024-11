S'acosta la data límit per canviar una hipoteca variable a fixa o mixta sense pagar comissions | Europa Press

El 31 de desembre del 2024 marca la data límit per canviar una hipoteca variable a fixa o mixta sense pagar comissions, segons el Codi de Bones Pràctiques aprovat el 2022. Aquesta mesura, que ha permès als hipotecats fer el canvi sense costos addicionals, expirarà al final d'aquest any, el que significa que els que vulguin aprofitar-la han d'actuar abans que s'acabi el 2024.

El Codi de Bones Pràctiques es va implementar com una eina per ajudar els consumidors a bregar amb la pujada de les quotes hipotecàries, facilitant el canvi d'hipoteca sense cap mena de comissió. Tot i això, aquesta mesura té data de caducitat i no s'espera que el Govern la renovi, ja que l'objectiu principal era alleujar els hipotecats en un moment de pujades de tipus d'interès. Actualment, amb la tendència a la baixa dels tipus, no s'anticipa una pròrroga de la mesura.

Els experts recomanen aprofitar els darrers dies abans que acabi el termini per fer el canvi sense costos addicionals. Simone Colombelli, director d'hipoteques d'iAhorro, assenyala que aquesta és una excel·lent oportunitat per fer el canvi, ja que, en fer-ho per subrogació, només caldria pagar la taxació de l'habitatge, el cost del qual ronda els 400 euros. Això fa que el procés sigui pràcticament gratuït, un avantatge important per als que busquen reduir els pagaments mensuals a llarg termini.

A partir del 2025, el canvi d'hipoteca variable a fixa o mixta comportarà costos addicionals. Sense la cobertura del Codi de Bones Pràctiques, l'hipotecat haurà d'abonar, a més de la taxació, una comissió del 0,05% del deute pendent. Per exemple, si una persona té un deute de 200.000 euros, haurà de pagar una comissió addicional de 100 euros, cosa que elevaria el cost total del canvi a uns 500 euros.