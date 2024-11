El Congrés reprèn demà la reforma fiscal, amb el PSOE buscant fórmules per superar els vetos creuats | Europa Press

El Congrés reactivarà aquest dilluns la Comissió d'Hisenda encarregada de debatre el projecte de llei per a un nou impost a les empreses multinacionals, amb el PSOE buscant fórmules per superar els vetos encreuats dels socis a la reforma fiscal. Si no ho aconsegueix, únicament podrà aprovar l'impost europeu, i per això té una oferta de suport per part del PP.

Una comissió que ja s'ha hagut de posposar dues vegades aquesta setmana per la pretensió del PSOE, Sumar i del bloc d'investidura d'abordar al projecte un ampli paquet de mesures fiscals, però des de postures diferenciades.

I és que els socialistes han negociat a múltiples bandes les esmenes a aquest projecte, que originalment només tenia com a objectiu fixar un impost mínim del 15% per a les empreses multinacionals, una transposició d'una Directiva Europea.

Els primers acords que va tancar el PSOE abans d?iniciar les reunions en ponència i comissió van ser amb PNB i Junts. Amb els bascos va acordar, entre altres assumptes, reformar l'impost a la banca i fer-ho permanent, mentre que amb els catalans va arribar a un pacte per deixar morir l'impost a les energètiques pel risc que suposava per a una inversió de 1.100 milions d'euros Repsol a Tarragona.

Això no va asseure gens bé els socis d'esquerra i tampoc Sumar, aliat del PSOE a l'Executiu, que van asseverar que la permanència de l'impost a les energètiques era una línia vermella en la negociació.

Per aprovar l'informe de la ponència, els socialistes van optar per incloure únicament quatre esmenes de caràcter tècnic i van deixar per a la comissió la decisió sobre els impostos més polèmics. La fórmula va convèncer i el text es va aprovar per majoria, però sempre amb els socis mantenint les espases enlaire.

Següent acord del PSOE amb Sumar

La idea del PSOE era reunir la comissió el dilluns següent, però els socis es van enrocar i al Grup Socialista no li va quedar cap altra que suspendre la reunió en no tenir prou suports. Això sí, des del Govern van vetar disset esmenes de diferents grups, com ara rebaixar l'IVA a perruqueries, per evitar que poguessin tirar endavant en contra del seu criteri.

A canvi, va anunciar un acord amb Sumar per gravar articles de luxe com 'jets' privats o iots, apujar impostos a les socimis o incrementar la fiscalitat a la sanitat privada.

Però lluny d'aplanar-se el camí, el nou acord amb el grup plurinacional va afegir més incertesa, ja que la seva petició per eliminar les exempcions fiscals a les assegurances mèdiques privades és rebutjada pel PNB i Junts. Els de Carles Puigdemont també rebutgen posar més impostos a les socimis.

I a això cal afegir les crítiques dels partits d'esquerra al Govern per prioritzar la dreta del bloc, i tot en un moment en què el Govern està davant de l'última oportunitat d'emprendre una àmplia reforma fiscal aquest any, ja que no es poden aprovar impostos per decret llei i que els pressupostos de 2025 tenen un futur incert.

Aquest era l'escenari dijous, dia en què es va fixar la nova comissió i en què el PP va aparèixer per oferir un salconduit al PSOE: aprovar la llei, però només cenyint-se a l'impost mínim global que exigeix Brussel·les ia acabar amb el frau del IVA que es produeix als hidrocarburs, però sense incloure més tributs, ni banca, ni energètiques, ni vapejadors, ni tabac, ni dièsel.

El portaveu econòmic del PP, Juan Bravo, va explicar que la seva formació és procliu a la directiva de Brussel·les, però no a una "destralada fiscal" amb què es pretenen pujar "més de 40 impostos".

Fonts parlamentàries comenten que una fórmula que s'està posant sobre la taula és prorrogar un altre semestre via decret llei el gravamen a les energètiques que regeix actualment.

La proposta dels populars ja sonava amb força a la Cursa de Sant Jeroni i PNB, Esquerra Republicana (ERC) i EH Bildu consideraven que era la fórmula més senzilla per arribar a un acord, encara que pogués tractar-se d'un "caramel enverinat" que complicaria la vida al PSOE en futures negociacions.

A priori, el PSOE va decidir rebutjar l'envit del PP: "Estem negociant", va dir dijous als passadissos del Congrés la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, moments previs que es cancel·lés la comissió convocada per a aquest dia.