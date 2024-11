Nova York superarà els 500.000 visitants espanyols el 2024, un 16,6% més que l?any anterior | Europa Press

La ciutat de Nova York continua sent una destinació molt popular per als turistes espanyols i aquest any 2004 s'espera que superin el mig milió de visitants, fet que suposa un 16,6% més que l'any anterior. Aquest augment s'acosta als nivells de visites previs a la pandèmia i projecta una recuperació completa per a l'any 2026.

Els turistes espanyols són cada vegada més significatius al mercat turístic novaiorquès. Espanya és el novè mercat turístic internacional per a la ciutat nord-americana i el cinquè d'Europa (després del Regne Unit, França, Itàlia i Alemanya). No només destaquen en nombre de visites sinó també en nivell de despesa, sent un dels grups amb més contribució econòmica per a la ciutat.

El 2023, la seva despesa total a la ciutat va pujar a uns 760 milions de dòlars (718 milions d'euros), amb una despesa mitjana per persona per viatge al voltant dels 1.700 dòlars (uns 1.600 euros), segons dades de New York City Tourism + Conventions, l'organització de màrqueting de la ciutat que aquesta setmana ha presentat a Madrid les novetats de la ciutat nord-americana per al proper any.

Els turistes espanyols visiten la Gran Poma principalment per motius de lleure. Un 91% assegura que viatja per motius de vacances, incloent-hi un 17% que ho fa per visitar familiars o amics. Per contra, només un 10% reconeix que visita Nova York per raons de negocis.

La majoria dels espanyols que viatgen a Nova York ho fan en parella o amb familiars i un 73% reconeix que gaudeix de la seva estada a establiments hotelers de la ciutat. El seu perfil és el d'un viatger jove, de fet la meitat se situa a la franja entre els 18 i els 24 anys, amb un nivell d'ingressos mitjà-alt que a més passen de mitjana uns 8,6 dies a la ciutat. La seva estada és més gran en comparació amb altres visitants internacionals, la qual cosa genera més ingressos per a la ciutat.

Pel que fa a les activitats preferides, els turistes espanyols mostren una clara inclinació cap a les compres (88%) i visites turístiques de la ciutat (88%). Tot i això, també és destacat el seu interès per assistir a museus i galeries d'art (67%), per sobre fins i tot d'altres visitants internacionals. Els tours guiats i visites a llocs històrics també són molt populars, amb un 54% i un 49% de participació respectivament.

Les dades de New York City Tourism + Conventions donades a conèixer aquesta setmana a Madrid mostren que el nombre de visitants espanyols a Nova York ha experimentat un creixement constant en els últims anys (435.000 el 2023), i s'espera que aquesta tendència continuï a el futur. L'augment de les connexions aèries directes entre Espanya i Nova York, amb companyies com l'aerolínia Level (IAG), ha facilitat els viatges als Estats Units i ha contribuït molt al creixement del mercat.

Els espanyols planifiquen el viatge a Nova York amb una anticipació significativa, la majoria decideixen la data de viatge al voltant de 131 dies (uns quatre mesos) abans de la partida. Els mesos preferits per reservar els vols són gener (11%), febrer (12%) i març (13%), cosa que reflecteix una inclinació a visitar la ciutat els primers mesos de l'any, segons les dades de la seva oficina turística.

Perspectives molt positives

Aquest any 2024 ha estat un gran any i s'espera que els següents siguin encara millors. La recuperació total del turisme espanyol a Nova York s'espera per a l'any 2026, impulsada per la millora en les condicions postpandèmia i un interès creixent a les destinacions urbanes internacionals.

Per Tiffany Townsend, vicepresidenta executiva de Comunicacions Globals de New York City Tourism + Conventions aquest augment en el turisme espanyol suposa un desafiament i una oportunitat per a Nova York, “que segueix sent una ciutat que atrau visitants de tot arreu del món, buscant combinar experiències de compres, cultura i entreteniment a la capital més cosmopolita dels Estats Units".

La Ciutat de Nova York va rebre el 2023 un total de 62,2 milions de turistes, fet que suposa una recuperació del 93% respecte a les dades prepandèmia, cosa que va generar un impacte econòmic de més de 74.000 milions de dòlars (70.000 milions de euros). Així, la ciutat està a punt de tornar a les xifres del 2019, quan va rebre 66,6 milions de viatgers.

Les previsions són que el 2024 s'assoleixin els 64,8 milions de visitants (51,5 milions domèstics i 13,2 milions internacionals), i el 2025 la xifra s'eleva fins als 68,1 milions (53,4 milions domèstics i 14 ,7 milions internacionals).

L'activitat turística a la ciutat ocupa més de 380.000 persones en totes les activitats d'oci i hoteleria, fet que suposa aproximadament el 9% de l'ocupació de la ciutat, beneficiant a més milers de petites i mitjanes empreses dels cinc districtes que la componen (Manhattan, Brooklyn, Bronx, Queens i Staten Island).