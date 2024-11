Yolanda Díaz anuncia la data per a l'arribada la jornada de 37,5 hores

Yolanda Díaz anuncia la data per arribar la jornada de 37,5 hores | Europa Press

La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia del Govern, Yolanda Díaz, ha assegurat que s'implantarà la jornada de 37,5 hores setmanals "abans que s'acabi el proper any", malgrat l'oposició de la patronal.

En una entrevista publicada aquest diumenge per El Correo i recollida per Europa Press, la líder de Sumar ha censurat que la CEOE estigui atenent "un altre tipus de raons que no tenen res a veure amb la defensa de les empreses" i ha retret a la seva president, Antonio Garamendi, tenir una mirada “més a política ia un partit concret que ni tan sols és el Partit Popular”. "Perquè em consta que el PP és sensible a aquesta mesura", ha afirmat.

Tot i això, ha reconegut tenir "una magnífica relació" amb Garamendi i amb la CEOE en el seu conjunt, però ha insistit que hi ha posicions en què tenen disconformitat. En aquest sentit, Díaz ha criticat que Garamendi fa temps que fa unes declaracions al seu parer "impròpies d'ell".

"A mi m'agradaria veure el senyor Garamendi que salvava empreses, que salvava vides, que salvava treballadors, que comprenia el que estava passant, que deia que un rider no és un emprenedor", ha declarat.

Salari mínim

La vicepresidenta també s'ha pronunciat sobre el nou salari mínim per al 2025. Ha anunciat que la comissió d'experts es constituirà abans del desembre i que seran ells els que determinin quin serà el percentatge d'increment de revisió. En aquest sentit, ha indicat que Espanya és un país "que té salaris molt moderats" i que la millora salarial és una mesura "d'eficiència econòmica".

D'altra banda, respecte al bloqueig del PP al nomenament de l'actual vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, com a comissària europea, ha dit que els populars, "sempre que han d'escollir entre Espanya i el seu partit, trien el seu partit”. "I això és molt greu. El missatge que estan donant és de ruptura de la institucionalitat dels europeus", ha advertit.

Preguntada pel 'cas Errejón', Díaz ha insistit que no tenia coneixement de les presumptes agressions sexuals comeses per l'exportaveu de Sumar al designar-lo en el càrrec. "Sóc una dona molt dura i molt estricta. I crec, a més, que ningú coneixia les circumstàncies de què parlem", ha asseverat.