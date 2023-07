@EP

El líder del PP i candidat a la presidència del Govern, Alberto Núñez Feijóo , ha defensat parlar amb el PSOE i refer ponts al voltant de consensos i ha advertit: "Si jo no guanyo, no mereixo ser president del Govern".

"Vull recuperar la possibilitat de parlar amb el PSOE, probablement amb un nou secretari general", ha expressat en una entrevista d' 'El Periódico' d'aquest divendres.

Ha assegurat que amb l'actual líder socialista, Pedro Sánchez , no ha estat possible, i ha reivindicat que “els grans consensos en defensa, justícia, exteriors i reformes per a l'economia”.

En aquesta línia, ha manifestat el seu desig que el PSOE torni a ser un "partit d'Estat", que segons ell només és el PP, i ha demanat --textualment-- passar pàgina de l'època de confrontació i de blocs que creu que es va iniciar després de les generals del 2016.

"NO RENUNCIARÉ"



Feijóo ha reiterat la seva voluntat de governar Espanya en solitari i ha cridat a concentrar el vot als populars perquè hi hagi un canvi de Govern.

"Si els espanyols volen que governi el PP, que Sánchez se'n vagi, doncs llavors només hi ha una possibilitat: que esculli una papereta del Partit Popular. Si s'agafa d'altres partits es pot quedar el mateix", ha advertit.

Ha sostingut que la seva carrera política ha estat molt clara en matèria de violència masclista, canvi climàtic i defensa de les autonomies, ha enumerat, i ha garantit: “Hi ha qüestions a les quals no renunciaré perquè hauria de renunciar a mi mateix; la meva biografia. Hauria de derogar el meu partit i no ho faré".

Preguntat sobre la taula de diàleg entre el Govern i la Generalitat, Feijóo ha asseverat que no té "interès a anar contra cap taula si està constituïda i té com a objectiu fonamental tractar assumptes que no afectin els altres".

També ha criticat que el sistema de finançament autonòmic "està clar que no val, i ja està", i per això ha cridat a actualitzar-lo.

DEMANA "UN ESFORÇ" PER PUJAR L'SMI



El candidat popular ha defensat apujar el Salari Mínim Interprofessional (SMI) i abaixar els impostos a les rendes mitjanes i baixes, si bé ha advocat per un increment que "no qüestioni la viabilitat de les empreses".

"Entenc que cal fer un esforç perquè hi ha rendes, sobretot les rendes del salari mínim, que han perdut molt de poder adquisitiu", ha afirmat, i ha augurat un acord de la CEOE i els sindicats.

Feijóo s'ha obert a "ajustaments" en la reforma laboral per --textualment-- beneficiar determinats sectors econòmics que es troben algunes rigideses per crear ocupació.