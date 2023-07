El president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez / @EP

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha promès per a la propera Legislatura crear un compte d'estalvi bonificat per a la compra de primer habitatge de joves i la gratuïtat del transport públic urbà per a nens i estudiants de fins a 24 anys.

A la presentació del programa electoral del PSOE, Sánchez ha avançat la creació, en coordinació amb el sector financer, d'aquest compte d'estalvi, "que permetrà als joves estalviar fins a 30.000 euros lliures de tributació".

A més, el president ha avançat la intenció d'establir la gratuïtat del transport públic urbà per a nens i estudiants fins a 24 anys. "La intenció és ajudar a descongestionar el trànsit de les nostres ciutats i també a mitigar i adaptar-nos als efectes del canvi climàtic", ha assegurat.

Sánchez també s'ha marcat com a repte de cara a la propera Legislatura el llançament d'una 'Estratègia Nacional de Treball Flexible', amb un paquet de mesures i de reformes legals i d'incentius a les empreses perquè ofereixin als treballadors una millor conciliació de la vida personal i professional mitjançant horaris molt més adaptables i jornades híbrides que combinin allò presencial amb allò remot.

"El nostre objectiu és que la feina sigui més satisfactòria, que deixi també temps al lleure, i que també permeti estar amb els nostres fills i amb les nostres famílies", ha defensat el president.

ESTUDIS GRATUÏTS... AMB CONDICIONS

A més, Sánchez s'ha compromès que els estudis universitaris de FP superior siguin gratuïts per a aquells alumnes que aprovin la primera. "Establirem la gratuïtat dels estudis universitaris i de la formació professional superior per a aquells alumnes que vagin aprovant", ha recalcat.

Sánchez s'ha compromès a donar oportunitats formatives com a mesura necessària per arribar a la plena ocupació. "Hem de sobretot perforar aquest sòl que tenen de desocupació juvenil encara malauradament alt els joves al nostre país", ha recalcat. En aquest sentit, també ha avançat que es proposen crear 250.000 noves places de formació professional i establir un nou programa d'intercanvi internacional amb beques per a alumnes de batxillerat.