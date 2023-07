Yolanda Díaz és la líder de Sumar. Foto: Europa Press

Sumar ha aconseguit assolir la quantitat de 2 milions d'euros per finançar la campanya electoral mitjançant microcrèdits aportats per més de 1.900 persones , que era el seu objectiu mínim de cara a les eleccions del 23J.

Ara, segons expliquen des de la candidatura que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz , es marquen com a meta poder arribar als 3 milions d'euros, que és el seu objectiu final.

A més, Sumar recorda que tornarà les quantitats aportades pels simpatitzants després de les eleccions generals amb l'interès del 3,25% anual, una vegada rebuda la subvenció electoral que atorga l'Estat.

Per aconseguir els recursos per finançar la campanya, la línia de microcrèdits desplegada permet prestar al moviment de Díaz quantitats que oscil·len entre 200 i 10.000 euros.

Amb aquestes dades, la mitjana entre l'import aconseguit i el nombre de persones que s'han sumat als microcrèdits dóna una mitjana de 1.052,6 euros per càpita.

"Hem sortit a guanyar i ho fem sabent que hi ha molta gent amb dificultats per pagar la hipoteca, per fer la compra, per fer alguna cosa més que treballar. Ho fem sabent que es poden canviar les coses i les canviarem amb la teva ajuda", han destacat des de la candidatura.