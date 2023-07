Assegura que la convocatòria del 23J no devalua la presidència espanyola de la UE. | @EP

El ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació del Govern, José Manuel Albares, ha advertit d'"un inquietant retorn a posicions antimarroquins" per part del PP.

"El que observo és que el PP està tornant als seus orígens: a posicions de xoc amb el Marroc", ha explicat en una entrevista a 'La Vanguardia' recollida aquest dissabte.

Ha defensat que "la bona relació actual" amb el Marroc és mútuament beneficiosa i és fonamental per a Ceuta i Melilla, per a les Canàries i també per a Andalusia.

Per a ell, la convocatòria d'eleccions no devalua la presidència espanyola del Consell de la UE perquè la UE "està acostumada a tenir períodes electorals durant presidències semestrals", i ha afegit que el Govern ha fet un esforç enorme per aconseguir que aquesta presidència sigui un projecte de país.

Ha dit que el sorprèn el grup de treball proposat pel candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, davant la possibilitat d'encapçalar la presidència espanyola de la UE si governa després del 23J perquè "gairebé tots són homes, i molts estaven al capdavant" de la política exterior d'Espanya en el moment de més distanciament d'Espanya amb la UE, la guerra de l'Iraq".

Ha acusat el PP de només centrar el seu programa de política exterior a Cuba, Veneçuela i Nicaragua i de només concebre "relacionar-se amb governs amb qui té sintonia ideològica", i ha assegurat que per al Govern tots els països d'Amèrica Llatina són igualment importants i que cerca relacions construïdes sobre valors comuns.

GUERRA A UCRAÏNA



Preguntat per si la guerra a Ucraïna és la causant dels resultats del 28M i de l'avançament electoral, Albares ho ha negat i ha afegit que “Espanya ha complert la seva obligació com a país membre de la UE” i ha afrontat les conseqüències adverses econòmiques i socials de la guerra.

Sobre la seva perspectiva sobre la guerra, ha lamentat que "Putin no dona senyals de voler retirar les seves tropes" i ha afegit que Espanya estarà compromesa amb Ucraïna tot el temps que calgui.