El número 1 d'ERC al Congrés dels Diputats per Barcelona, Gabriel Rufián, ha dit que el sorprèn que a Sumar “s'entengui tot menys la proposta per a Catalunya”.

"¿Volen votar o no? Al matí diuen que sí i a la tarda que no. També em preocupa molt que deixin a la cuneta Irene Montero, que va ser una de les apostes dels que ara diuen que no suma", ha explicat en una entrevista al 'Diario.es'.

Per a Rufián, hi ha la possibilitat d'un pacte PP-PSOE després de les generals perquè considera que si el president del Govern, Pedro Sánchez, "es pot evitar l'infern mediàtic i polític que ha viscut aquests anys negociant amb ERC i amb Bildu ho va a fer, i al PP el desgasta menys perquè evita pactar amb Vox".

Per això, ha defensat: “Els nostres vots seran a canvi de defensar Catalunya, que és seguir sent útil per a la seva gent. Si és per defensar Catalunya sí; si no, no comptarà amb nosaltres. ERC ja va tombar la legislatura el 2019 perquè el PSOE no s'asseia a negociar”.

En preguntar-li si negociaria una solució política per a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i la secretària general d'ERC, Marta Rovira, si el seu partit és decisiu a la legislatura següent, ha respost que sí i ha afegit: "Hem fet miracles amb la nostra força negociadora, que és la que és, 13 diputats de 350".

"Hem aconseguit treure nou persones de la presó, canviar el Codi Penal, coses que semblaven molt complicades de fer. ERC s'hi ha involucrat i hem patit el desgast d'involucrar-se i negociar, cosa que durant molt de temps es va demanar en aquest país. Molts dels que ara critiquen l'actuació d'ERC van demanar que algú fes el que està fent ERC ara", ha afegit.

I preguntat textualment per la incapacitat d'ERC i Junts de governar junts, ha respost que “les contradiccions i dificultats que hi ha a Catalunya són molt similars a les que hi ha hagut a Espanya amb una coalició tan complicada com la del PSOE i Unides Podem, que ha acabat com ha acabat”.