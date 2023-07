Mentrestant, critica l?estratègia de Sánchez i assegura que acudirà al debat amb propostes i compromisos en lloc d?insults i desqualificacions. | @EP

El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern, Alberto Núñez Feijóo, ha avançat aquest dissabte que portarà al cara a cara amb el cap de l'Executiu el "fartatge del sanxisme" i les "dificultats" de les famílies per arribar a cap de mes en tenir menys renda disponible. A més, ha dit que "probablement" Pedro Sánchez estigui preparant "insults i desqualificacions" però ell acudirà a aquest debat amb "propostes i compromisos".

Així, Feijóo s'ha pronunciat en un acte a Corrals del Vi (Zamora), d'uns mil habitants, on ha mantingut una reunió amb veïns del municipi. L'ha acompanyat al seu passeig pels carrers del poble el president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco.

A dos dies per debatre amb Sánchez --organitzat per Atresmedia--, el president del PP ha destacat que el cap de l'Executiu "s'ha tancat quatre dies" per preparar el debat i ha recordat que va arribar a demanar "amb la boca petita sis cara a cara. "Si necessita quatre dies per preparar cada debat, necessitaria dues campanyes electorals", ha ironitzat.

"L'EXCUSA DEL DEBAT JA NO COLA"



Feijóo ha indicat que l'"excusa" de Sánchez per no fer mítings és que està "preparant el debat" i ha assenyalat que no visita els pobles d'Espanya com està fent el PP perquè "probablement no sigui ben rebut" i els seus companys socialistes" tinguin dificultats per convocar els ciutadans". "L'excusa del debat ja no cola", ha exclamat, per afegir que Sánchez "ha fet més viatges a Falcon que pobles ha visitat a Espanya".

El líder del PP ha indicat que ell també prepararà el debat, al qual portarà propostes i el que han traslladat en les seves visites als diferents territoris. "La majoria dels ciutadans que m'he trobat durant tots aquests mesos m'han dit que estan farts del sanxisme, que necessiten un president del govern de tots, que tracti igual qualsevol poble d'Espanya", ha indicat.

Feijóo ha assegurat que portarà al debat "no només el cansament contra el sanxisme" sinó el que està passant amb els aliments, que "estan pels núvols", que "la llum ha pujat més que a la resta d'Europa", que les hipoteques "s'han incrementat en 300 euros més al mes" o que hi ha "gent que encara no ha pogut aconseguir casa seva".

"Portaré, per tant, a aquest debat que la majoria dels ciutadans i de les famílies espanyoles tenen menys renda disponible i tenen més dificultats per arribar a final de mes", ha asseverat, per afegir que vol centrar-se en aquest debat a "el que passa a Espanya" i no "en el que passa als platós de televisió".

"ELS ESPANYOLS NO VOL DIVISIONS"

El cap de l'oposició ha assegurat que els espanyols "no volen divisions" i estan "farts dels atacs, de la fragmentació, dels blocs i dels bloquejos". Segons la seva opinió, volen "un president de tots" i que "no estigui sotmès a una minoria".

A més, ha assegurat que Pedro Sánchez "probablement" estigui "preparant insults i desqualificacions" davant aquest debat de dilluns que ve, però ha recalcat que ell "portarà propostes i compromisos" amb els espanyols.

"Ell, probablement al debat, se centrarà a defensar que no és un mentider. Jo em comprometré que la mentida no formi part mai de la societat", ha afirmat el cap de l'oposició en la seva intervenció.

"SÁNCHEZ HA DONAT L'ESQUENA A LA GENT"



A més, el líder del PP ha posat èmfasi en què serà la seva mantra aquesta campanya electoral de les generals: aconseguir una "majoria suficient" per poder governar "sense intermediaris a partir del 24 de juliol".

Dit això, ha explicat que la campanya del PP passa per "conèixer com més gent millor", "estar com més llocs millor" i recórrer els carrers, els barris, les ciutats i els pobles petits.

Tot i això, el president del PP ha admès que la campanya del PSOE és "distinta" perquè consisteix a "allunyar-se de la gent", "no estar als pobles, no donar la mà als ciutadans i fugir de la gent".

"Sánchez ha donat l'esquena a la gent i ara se sorprèn que la gent li hagi donat l'esquena", ha exclamat, per subratllar que ell seguirà "estant als pobles d'Espanya" i parlant amb les persones que es trobin a " les benzineres, als bars, a les botigues" o als carrers perquè vol "ser el president de la gent".

Finalment, Feijóo ha destacat el resultat "excepcional" que ha aconseguit el PP a Corrals del Vi, en aconseguir sis dels set regidors, i ha elogiat l'alcalde, "camioner" que coneixen els seus veïns i per això confien en ell. "Jo pretenc a l'escala nacional que els espanyols em coneguin i sàpiguen qui sóc", ha afirmat.