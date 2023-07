Durant un míting a Manresa, Aragonès fa una crida a la mobilització a Catalunya per defensar els drets i les llibertats de la regió. | @EP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha advertit aquest dissabte de "les pors del PSOE" cap al PP i Vox i ha recordat que l'abstenció socialista al Congrés el 2016 va possibilitar que el popular Mariano Rajoy presidís el Govern.

El també coordinador nacional d'ERC ha encapçalat un míting del partit a Manresa (Barcelona) amb les candidates al Congrés Teresa Jordà (número 2) i Maria Dantas (3), el candidat al Senat Joan Queralt i l'alcalde de Fonollosa i president del Consell Comarcal del Bages (Barcelona), Eloi Hernàndez.

Aragonès ha alertat de l'"onada reaccionària" de PP i Vox, però també d'una por del PSOE davant els dos partits, i per això creu que Catalunya s'està jugant els seus drets i llibertats.

"Per defensar Catalunya cal la màxima mobilització, i la màxima mobilització significa no quedar-se ningú a casa" sinó anar a votar, ha demanat.

Ha alertat a més contra alguns que demanen concentrar el vot apel·lant a l'anomenat vot útil: per a ell, no sempre és útil perquè "es pot desactivar" amb pactes postelectorals entre els grans partits estatals, i per això ha recordat que el PSOE es va abstenir perquè Rajoy fos president.

Aragonès augura que el PSOE ho tornaria a fer si la dreta fos la més votada: si és així, vaticina que els socialistes rebran trucades de "poders financers, mediàtics, judicials, polítics de la dreta i l'extrema dreta".

Aquestes trucades demanaran a PSOE i PSC "que s'abstinguin perquè governi la llista més votada de la dreta, la llista del PP, si es compleixen les enquestes", i Aragonès ha assegurat que aquesta abstenció només la pot impedir una ERC decisiva al Congrés .

També ha defensat que ERC s'ha fet imprescindible en aquesta legislatura a les Corts, tant en mesures econòmiques com socials i en defensa dels condemnats per l'1-O: “Si això fa quatre anys va canviar, és perquè ERC va tenir la força”.

"Tornarem a obligar l'Estat a asseure's en una taula de negociació", ha reclamat, i ha insistit que tots els catalans vagin a votar.

Aragonès ha presentat la número 2 pel Congrés, Teresa Jordà, com una gran defensora de Catalunya i "defensora de la terra", recordant que ho ha estat literalment com a consellera d'Agricultura de la Generalitat.

TERESA JORDÀ



Teresa Jordà ha advertit contra "una dretana brutal" a Espanya perquè considera que els grans partits cada cop s'assemblen més entre ells: ha al·ludit a PSOE, Sumar, PP i Vox.

Per això, ha alertat igualment contra "els partits sucursalistes" de Catalunya a les Corts, i els ha contrastat amb la independència de criteri d'ERC.

Sobre la sequera, l'exconsellera ha criticat que encara no hi ha un pla estatal especial sobre la sequera, a diferència de la Generalitat, perquè l'Estat "no planifica".

"Som nosaltres els que volem gestionar l'aigua de les conques internes del nostre país", ha reclamat al Govern del PSOE, i també ha exigit inversió per modernitzar les infraestructures de reg davant de l'emergència climàtica.

I ha lamentat que el sector productor de Catalunya és "qui està pagant el preu d'aquesta sequera", per això ha insistit que la manca de planificació estatal pot acabar amb el sector, i ERC no ho pot permetre.

"Volem gestionar l'aigua si són incapaços de fer-ho, igual que volem gestionar Rodalies. Ho volem gestionar tot", ha dit.

DANTES, QUERALT, HERNÀNDEZ



La també candidata al Congrés Maria Dantas ha dit "prou de posar la unitat d'Espanya per davant dels drets de tota la ciutadania", que ha definit com un concepte més enllà del que és jurídic, perquè ERC considera que 'ciutadania' també inclou els 'sense papers'.

El candidat al Senat Joan Queralt ha lamentat una "cohort de reaccionaris casposos, que són els que nodreixen el pensament oficial absolutament acrític" pel qual odien el que s'ignora, i ha assegurat que això obliga Catalunya a dedicar les seves forces a resistir a cop d'avançar.

Eloi Hernàndez ha homenatjat la fins ara senadora Mirella Cortès perquè es jubila: ha recordat que és del Bages (de Sallent) i ha reivindicat que la seva feina i la de la resta de republicans a les Corts ha aconseguit inversions en aquesta comarca.