D'altra banda, ressalta les inversions del Govern central a Galícia i emfatitza el compromís de Pedro Sánchez amb la regió. | @EP

El ministre de Sanitat i cap de llista del PSOE per la província de la Corunya, José Miñones, ha instat aquest dissabte la ciutadania a "pensar bé" el vot que dipositaran a les urnes el proper 23 de juliol i ha advertit: "Si agafa la papereta del PP, està agafant també la papereta de Vox i està escollint de vicepresident Abascal”.

En un acte de campanya al municipi corunyès de Betanzos, Miñones ha insistit que "quan s'agafi la papereta" del PP s'ha de saber que "drets que es creien garantits, ja no ho estan". "Es retrocediran 40 o 60 anys", ha augurat.

Al davant, ha destacat, la papereta del PSOE que "garanteix avenç". Per això, Miñones ha afirmat que es tracta d'una campanya "molt important", ja que es juguen "dues maneres diferents d'afrontar el futur".

A més, ha parlat també de les inversions del Govern central a Galícia i, en concret, a la província de la Corunya, i ha posat com a exemple el dragatge de la ria d'O Burgo o el Parc d'O Pasatempo, a Betanzos. Després d'això, ha afirmat que Pedro Sánchez és “el president més gallec de tota la història”. "Per sobre de ser o no de Galícia, sinó pel compromís que té per aquesta terra", ha resumit.

També ha demanat als pensionistes que "ho pensin bé el 23 de juliol", igual que als joves als quals el Govern, ha assegurat, ha ajudat amb la bonificació del transport o amb el sistema de beques.

"PACTES DE LA VERGONYA"



Així mateix, José Miñones ha criticat els "pactes de la vergonya" de PP i Vox i, en aquest sentit, ha manifestat que "durant molt de temps" els populars "van ocultar què volien fer" i també "oculten una cosa tan bàsica com quant guanya" Feijóo.

"Ens van amagar tot, però va caure la careta. Ara tenim referents del que volen per a Espanya. Aquests pactes ens porten a perdre drets de les dones, drets LGTBI, drets dels treballadors, dels pensionistes. Molts votants del PP ja s'avergonyeixen. ells els demanem el vot per frenar aquesta dreta extrema ia la ultradreta. Només hi ha un partit que ho pot fer: el PSOE", ha reivindicat.

Davant d'això, ha exposat que els socialistes volen "rebaixar les llistes d'espera", que els joves "no només tinguen les bonificacions de transport per les conseqüències de la crisi", així com apostar per "lluitar contra el canvi climàtic".

En contraposició, ha afegit, se situa el PP amb “els seus socis negacionistes, que neguen la violència masclista, el canvi climàtic, els antivacunes, els antiavortistes”. Per això, ha tornat a insistir que el 23 de juliol, quan s'agafi la papereta popular, cal "pensar-ho bé".