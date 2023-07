Raquel Sánchez: Espanya va gran a Feijóo i al PSOE li quedaran "petites les urnes". EP

El cap de llista del PSC per Barcelona, Meritxell Batet, ha reivindicat el model socialdemòcrata del president del Govern, Pedro Sánchez, perquè Espanya avanci després de les eleccions del 23J, davant del model del PP basat a "destruir l'adversari".

Així ho ha defensat aquest dissabte en un acte del PSC a Viladecans (Barcelona) al costat de la número 3 per Barcelona, la ministra Raquel Sánchez; el primer secretari del PSC, Salvador Illa; i l'alcalde del municipi, Carles Ruiz.

Batet ha acusat el candidat del PP, Alberto Núñez Feijoo, de no tenir arguments, idees o alternatives al model de Sánchez i ni un projecte per a Espanya, i li ha retret el seu "intent de deshumanitzar el president".

Ha defensat que Sánchez ha de continuar governant perquè "ha sabut canalitzar la crisi territorial més gran patida en democràcia a Catalunya" i perquè se l'ha jugat, ha dit textualment, per recuperar la convivència.

Per a ella, el "PP només sap confrontar territoris de manera irresponsable amb fins a exclusivament partidistes per guanyar vots a la resta de l'Estat", i ha advertit que Catalunya ja va pagar el preu de la no política.

També ha criticat el PP per permetre governar "antiavortistes, antivacunes, negacionistes del canvi climàtic i de l'Agenda 2030" que segons ella desprestigien Espanya, i ha constatat una censura al sector cultural.

RAQUEL SÁNCHEZ



Raquel Sánchez ha acusat textualment el PP de voler dinamitar els avenços del Govern com la reforma laboral o de les pensions, i ha afegit: “Estem acabant amb aquest mite que la dreta gestiona molt millor l'economia. La dreta gestiona millor la seva pròpia economia i la dels seus interessos i dels seus amics”.

Ha recordat que "va anar amb un govern del PP que es van celebrar a Catalunya dos referèndums il·legals, que va ser amb un govern del PP que el senyor Puigdemont, entre d'altres, va fugir de la justícia", i ha exalçat l'aposta del Govern de Sánchez pel diàleg.

Per a ella, l'independentisme i la dreta són dos extrems que es retroalimenten perquè "estan d'acord en una cosa, que no volen que guanyi el partit socialista perquè els va bé moure's a la confrontació i la crispació".

"Aquesta és una Espanya que a la dreta, al PP, al senyor Feijóo, li va gran, i davant d'això hem de demostrar que a nosaltres se'ns quedaran petites les urnes de tants vots socialistes el 23J", ha reivindicat.

ILLA: PARTITS DE "SEGONA DIVISIÓ"



Illa ha considerat que el 23J es decideix entre Sánchez i Feijóo, i que les altres forces juguen en 'segona divisió': "Aquest partit que veiem entre ERC i Junts, a veure qui en queda primer... Segona Divisió, amb tot el respecte. Aquesta baralla entre Sumar i Vox, a veure qui queda primer... Segona Divisió també".

Ha apel·lat textualment als vots dels catalans que no volen retrocedir ni tornar a la confrontació, i ha dit que Feijóo no pot aspirar a liderar un país i s'ha de quedar a l'oposició "mentre s'aclareix en aquests temes i es posa d'acord amb qui en realitat li dicta l'agenda".