Diu que el PP s'obre a pactar amb qui defensi “la indissoluble unitat de la nació”. EP

El cap de llista del PP per Barcelona al Congrés, Nacho Martín Blanco, ha considerat que Vox té "tendència cap a l'antipolítica, cap a no voler tenir cap responsabilitat, no voler assumir cap responsabilitat i dedicar-se només a generar titulars".

En declaracions als periodistes aquest dissabte al Prat de Llobregat (Barcelona), ha dit que al ple d'investidura a Barcelona "Vox va fer el que sap fer, que és inhibir-se absolutament", i ha afegit que, si arriba a ser per Vox, Xavier Trias seria ara alcalde.

Sobre pactes després de les eleccions generals, ha explicat que estan oberts a pactar amb els partits que defensin "la unitat indissoluble de la nació espanyola i el principi d'autonomia".

"No serem gens claudicants en res que tingui a veure amb la unitat de la nació espanyola. No serem claudicants en res que tingui a veure amb la pretensió de separar els catalans de la resta dels espanyols", ha afegit.

Ha considerat que és imprescindible que hi hagi grans acords entre els grans partits i que el PP tindrà l'alçada de mires necessària, ha dit, per pactar amb el PSOE quan calgui: “Com també hem pactat amb Vox en altres contrades i no hi ha hagut cap problema per això”.

AEROPORT DE BARCELONA I AVORTAMENT



Per ell, l'Aeroport de Barcelona-El Prat i els accessos al Port de Barcelona són projectes estratègics que han estat paralitzats per “la incultura del 'no a tot' dels socis parlamentaris de Sánchez”.

Per això, ha reafirmat el compromís del candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb l'ampliació de l'Aeroport, amb un Pacte Nacional per la Indústria i reduir l'IRPF de les rendes inferiors a 40.000 euros, cosa que permetrà que Catalunya representi "ressorgir de l'economia espanyola".

Preguntat per la posició del PP sobre l'avortament, ha apostat per revisar l'actual legislació per "sentit comú, higiene democràtica i per respecte a la pàtria potestat", i s'ha mostrat contrari que les joves de 16 i 17 anys avortin sense necessitat parental.