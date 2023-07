Durant un míting a Terrassa (Barcelona), Nogueras ha qüestionat l'actuació del PSC, fent referència al paper de Meritxell Batet com a presidenta del Congrés el 2019. EP

La diputada i cap de llista de Junts al Congrés per a les eleccions generals, Míriam Nogueras, ha advertit aquest dissabte que “el PSOE pacta amb la dreta quan es tracta de Catalunya”.

Ha protagonitzat un míting a Terrassa (Barcelona) amb el també candidat Ivan Vila (número 8), l'exconseller i president del Consell Nacional de Junts, Josep Rull (nascut a Terrassa), i la tinenta d'alcalde de Participació de la ciutat, Meritxell Lluís.

"El PSOE no frena la dreta: el PSOE pacta amb la dreta", ha insistit, i ho ha exemplificat afirmant que l'ara candidata del PSC, Meritxell Batet, "feia de Marchena" com a presidenta del Congrés el 2019.

S'ha referit així que la Mesa del Congrés presidida per ella va suspendre el 2019 els llavors diputats electes Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sànchez (Junts) i Oriol Junqueras (ERC).

"Aquests mateixos ens estan dient que els votem per frenar la dreta", ha alertat Nogueras en al·lusió als socialistes.

JOSEP RULL I MERITXELL LLUÍS



Josep Rull ha afirmat que aquestes eleccions decideixen si a Catalunya se li nega ser nació i ha advertit que els presidenciables Pedro Sánchez (PSOE) i Yolanda Díaz (Sumar) sembla que "perdonen la vida" als catalans.

Per això, Rull ha lamentat que els catalans es van trobar durant l'1-O "amb els pietosos i amb els brutals", però ha rebutjat tots dos.

Per ell, l'Estat espanyol és extremadament feble perquè un Estat fort "no ha de desmantellar" drets fonamentals per derrotar els que rebutja, i ha alertat per igual contra un govern del PSOE o del PP.

Meritxell Lluís ha lamentat que el lema electoral d'ERC, '¡Defense Catalunya!', "intenta blanquejar" el Govern central, i ha assegurat que Junts és la candidatura que sí que manté viu l'esperit de l'1-O.