A més, fa una crida a no negar les violències masclistes i rebutjar aquells que utilitzen els drets de les dones amb finalitats polítiques. EP

La consellera de Feminismes i Igualtat de la Generalitat, Tània Verge, ha demanat aquest diumenge tenir present el nombre de dones assassinades per violència de gènere “cada dia i també el 23J”.

Ho ha fet en una piulada en resposta a un altre publicat per la Delegació del Govern per l'assassinat d'una dona per presumpta violència de gènere dissabte a Logronyo, i ha afegit: "El dret de les dones són drets humans i ens volem vives".

La consellera també ha demanat tenir presents les xifres de violència de gènere davant els que "neguen les violències masclistes i els que mercadegen amb els drets de les dones per governar".