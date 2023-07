A més, va instar els votants a triar amb consciència i a evitar pactes que perjudiquin l'avenç social. EP

El candidat del PSOE al Congrés dels Diputats per la província de la Corunya, José Miñones, ha assegurat aquest diumenge que la pujada de les pensions "està en risc" si Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal arriben al Govern.

En declaracions als mitjans al municipi corunyès de Boiro, el també ministre de Sanitat ha posat en valor les inversions de l'Executiu central a la localitat ia la comarca, com per exemple, la Comissaria de la Policia Nacional o altres inversions en "turisme i eficiència energètica en instal·lacions públiques".

Així mateix, Miñones ha destacat els "avenços" del Govern "més gallec de la història". "Un govern de compromisos fets, compromisos relacionats amb els drets socials i amb les inversions que s'hi veuen", ha manifestat.

A més, el socialista també ha volgut destacar "el compromís absolut" del Govern de Pedro Sánchez amb la cultura davant dels que "la censuren".

D'altra banda, ha retret que la Xunta de Feijóo "deixà de banda" la comarca d'O Barbanza i ha assegurat que "si no arriba ser pel Govern socialista avui Boiro no tindria cinc milions d'inversió, la comarca 21 milions i Galícia 35.000" milions d'euros d'inversions.

"SEGUIR AVANÇANT"



Sobre drets socials, Miñones ha volgut centrar-se en la pujada de les pensions que, segons ha afirmat, “està en risc” si el PP i Vox arriben a la Moncloa, ja que "Feijóo i Abascal no la van recolzar i no la recolzen de cara al futur". "Cal dir als pensionistes que sàpiguen que el 23 de juliol està en perill (aquesta pujada)", ha proclamat.

En aquesta línia, ha tornat a insistir que "l'únic partit" que garanteix "continuar avançant" és el PSOE i ha reiterat que en dues setmanes la gent haurà d'escollir la papereta "amb cor i amb cap". "Si trien la papereta del PP estaran triant Abascal de vicepresident", ha exposat.

Per això, també ha demanat el vot als simpatitzants del PP "que sent vergonya ara" dels "pactes de la vergonya" entre el Partit Popular i Vox.