Albiach demana que es posi "ordre" per regular els pisos turístics. EP

El cap de llista de Sumar-En Comú Podem per Barcelona al Congrés, Aina Vidal, ha promès que si tornen a formar part del govern de coalició proposaran un Ministeri d'Habitatge i que si governen el crearan.

Ho ha dit en un míting aquest diumenge a Barcelona amb l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el seu número dos, Gerardo Pisarello; la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, i a la portaveu de Sumar sobre vivenda, Alejandra Jacinto.

"L'habitatge és una política troncal que travessa totes les nostres vides i l'economia", ha afegit, i ha criticat que és incomprensible que aquest Ministeri encara no existeixi.

Ha demanat el vot per "tots els drets que encara no s'han conquerit" i ha assegurat que aquestes eleccions van de feminisme i que cap dona no es pot quedar a casa sense votar.

PISARELLO, ALBIACH i JACINT



Pisarello ha recordat que el seu partit va aconseguir “aprovar la primera Llei de l'Habitatge des de la transició, que per primera vegada reconeixia que la vivenda és un bé bàsic per a la vida i no un bé especulatiu per a uns quants”.

Albiach ha cridat a "posar ordre als pisos turístics, posar ordre al desordre de Convergència" i ha assegurat que ERC encara no ho ha fet a Catalunya però En Comú Podem a Barcelona sí.

Jacinto ha donat l'enhorabona a Colau per les mesures sobre vivenda que ha implantat a Barcelona i ha assegurat que Madrid és el "bressol de l'especulació".