Martín Blanco emfatitza la feina, la seguretat i la convivència com a prioritats del PP, així com la millora de les infraestructures a Catalunya. EP

El cap de la llista del PP per Barcelona al Congrés, Nacho Martin Blanco, ha afirmat que “cal derogar el sanxisme perquè certament és una necessitat vital per a Espanya”.

En declaracions als periodistes aquest diumenge a Vic (Barcelona), ha confiat que el PP obtindrà majoria el 23J, però ha afegit que la qüestió serà veure si n'hi ha prou per governar en solitari i sense el suport de "radicalismes i populismes".

Per Martín Blanco, és imprescindible aconseguir que el seny, la moderació i el pragmatisme que, segons ell caracteritzen Alberto Núñez Feijóo, s'imposin per deixar enrere el període "tan fosc i contraproduent" per a l'economia que ha suposat el Govern de Pedro Sánchez.

El candidat ha assenyalat que les prioritats del PP són la feina i la seguretat dels ciutadans, amb aspectes clau com combatre l'ocupació i garantir la "convivència entre catalans i la d'aquests amb la resta dels espanyols".

INFRAESTRUCTURES CATALANES, PRIORITÀRIES



Ha assegurat que per a un govern del PP de Feijóo seran una prioritat les infraestructures a Catalunya per la seva capacitat per “captar inversió estrangera i millorar la vida dels catalans”.

Segons Martín Blanco, el discurs dels partits independentistes respecte al traspàs de competències de les infraestructures és sempre el mateix: “victimisme” i culpar Madrid.

Ha afirmat que Catalunya no necessita més autogovern, sinó un "millor govern" que pot garantir el PP, i ha assegurat que desdoblar la R3 de Rodalies a Vic serà una de les prioritats del PP si governa després de les generals.