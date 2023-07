Les eleccions se celebraran el diumenge 23 de juliol. Foto: Europa Press

El 60% dels votants enquestats han manifestat preocupació per un govern integrat pel PP i Vox després de les eleccions generals, mentre que el 41% s'ha expressat en aquest sentit davant d'un executiu de PSOE i Sumar , segons una enquesta d'Ipsos per a La Vanguardia publicada aquest dilluns 10 de juliol.

Així, un 42,1% dels electors ha expressat "molta" preocupació davant un executiu de populars i Vox, i, un 26%, davant un socialistes i Sumar, que baixen al 18% i al 15% respectivament si el nivell de preocupació és força alta .

Davant d'una coalició PP i Vox, també relaten inquietud un de cada quatre votants de populars, un de cada deu dels de Vox i el 46% dels antics electors de Cs.

D'entre els que preveuen donar suport a alguna de les dues formacions, el 38% rebutja pactes locals i autonòmics aconseguits després del 28M --que a l'òrbita del PP pugen al 44%-- i el 65% advoca per acords sense la creació de coalicions governamentals.

PREOCUPACIONS DELS ESPANYOLS



Sobre les preocupacions dels espanyols, per al 31% el principal i el tema més urgent és l'economia, seguida de la desocupació (10%), la sanitat (9%) i l'habitatge (5%), mentre que les pensions centren l'atenció de l'1% dels enquestats.

El PP és el partit més capacitat per gestionar l'economia per a un 40% dels preguntats i el PSOE per a un 31%, mentre que un de cada quatre votants socialistes comparteix l'opinió favorable a la gestió dels de Núñez Feijóo.

Per a la resta de temes, els votants advoquen per una gestió del PSOE i Sumar: en les relacions amb Catalunya, el 37% d'electors confia als socialistes, un 21% als populars, un 12% a Sumar i un 8% a Vox.