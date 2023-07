El president del Govern, Pedro Sánchez, amb Alberto Núñez Feijóo al fons / @EP

El cap de l'Executiu, Pedro Sánchez , atacarà aquest dilluns el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , amb el "retrocés" que suposen els pactes amb Vox que està subscrivint el PP després de les eleccions del 28 de maig i que, segons els socialistes, estan portant a una "dreta" dels populars. Per part seva, el candidat del PP recordarà que no pot donar "lliçons" de pactes després dels "pactes de la vergonya" del Govern en aquesta legislatura i recordarà que no pot tornar a ser president sense el suport de Bildu o ERC, segons fonts de la formació.

Sánchez i Feijóo acudiran aquest dilluns a les 22.00 hores a l'únic 'cara a cara' --organitzat Atresmedia per un espai de 100 minuts-- en què debatran sobre diversos assumptes: economia; política social i igualtat; pactes i governabilitat; i polítiques dEstat, institucionals i internacionals.

Tots dos són conscients que es tracta d'un duel televisiu clau en la campanya i fa dies que el preparen, especialment el president del Govern, que aquest cap de setmana fins i tot s'ha aclarit l'agenda de mítings. En qualsevol cas, Sánchez i el seu equip han variat l'estratègia davant d'aquestes eleccions i han traslladat la seva presència als mitjans de comunicació, en detriment dels actes tradicionals amb militants.

AL PSOE ALERTEN DE LA "ULTRADERECHIZACIÓ" DEL PP

Fa uns dies, Sánchez posa èmfasi en la importància de denunciar el "retrocés" que suposen els pactes amb Vox, alertant que "el que és rellevant" no és "tant la ultradreta, sinó la ultradreta del PP". "Durant aquestes últimes setmanes el que estem veient és un tràiler d'una pel·lícula tenebrosa", va afirmar, uns missatges que aquests darrers dies han replicat també els seus ministres.

Així, aquesta " ultradreta " del PP que denuncien els socialistes i l'assimilació del discurs de Vox seran algunes de les idees que, previsiblement, Sánchez posarà a sobre de la taula en el debat d'aquest dilluns, sense oblidar algunes de les promeses que Vox inclou al seu programa, com la derogació de la Llei de l'Avortament o la Llei de Violència de Gènere.

Al debat, Sánchez posarà en valor la gestió del seu Govern en aquesta legislatura, sobretot en matèria social, amb mesures com la revaloració de les pensions o la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI). També desgranarà algunes de les seves promeses electorals, com les que ha anunciat aquesta mateixa setmana com a transport públic gratuït fins als 24 anys o acabar amb les llistes d'espera fixant temps màxims d'espera.

Encara que gairebé totes les enquestes donen com a favorit Feijóo, Sánchez vol utilitzar aquest debat per a la "remuntada" i es marca com a objectiu arribar a més ciutadans i contrarestar la imatge, segons la seva opinió "falsa", que se n'ha creat en aquesta legislatura. "Derogar el sanxisme per al PP i Vox és destruir tot el que s'ha construït", va dir recentment davant dels seus.

FEIJÓO: CONCENTRAR EL VOT AL PP PER PODER TREURE A SÁNCHEZ

Per part seva, Feijóo aprofitarà els seus torns en el debat per fer arribar als ciutadans el missatge que "l'única opció d'un Govern "fort" passa pel suport dels espanyols" al PP perquè Sánchez no pot ser president sense "el suport d'ERC, Bildu i els hereus de Podem", cosa que implica "submissió i concessions", segons fonts populars.

"Per tant, demanarem que el deixin de votar no només pel que ha fet fins ara, sinó pel que faria fins al setembre del 2027", han avançat des de l'equip de Feijóo, que estarà acompanyat dilluns per la directora de gabinet, Marta Varela, que serà l'encarregada d'entrar a plató durant la pausa publicitària, si bé diversos col·laboradors estaran en una sala habilitada per Atresmedia.

Tot i això, no només demanarà la confiança apel·lant a "la decepció dels ciutadans amb Sánchez", sinó que explicarà les seves propostes per convèncer l'electorat de cara al 23J que el seu projecte no es basa en blocs, sinó en la unió dels ciutadans , segons fonts del PP.

Així, el candidat popular a la Presidència del Govern serà en el debat de dilluns "la veu d'aquells que estan cansats del sanxisme tant a la dreta (Vox) com al centre (PP i Cs) ia l'esquerra (PSOE )", han afegit les mateixes fonts 'populars'.

El mateix Feijóo ja va anticipar aquest dissabte, en un acte al municipi zamorano de Corrals del Vi, que portarà al cara a cara amb Sánchez el "fartatge del sanxisme" i les "dificultats" de les famílies per arribar a final de mes en tenir menys renda disponible, amb especial esment a la pujada de la cistella de la compra i les hipoteques. A més, ha dit que "probablement" el cap de l'Executiu estigui preparant "insults i desqualificacions" però ell anirà a aquest debat amb "propostes i compromisos".

AMBDÓS HAN DEMANAT DOCUMENTACIÓ I PAPERS ALS SEUS EQUIPS

Fonts de la direcció del PSOE han assenyalat que el president s'ha bolcat aquest dissabte a preparar el debat i també ho farà diumenge amb el seu equip de Gabinet i amb diversos ministres del Govern, en què s'ha donat suport per estudiar els diferents temes que sortiran a la palestra. A més, està utilitzant "molts papers" per tenir fresques les dades, claus i arguments dels assumptes que poden aparèixer a la conversa, segons les mateixes fonts.

A més, Sánchez està centrat en el debat amb molt de respecte al seu oponent, tenint en compte que és un polític amb molta experiència, "gos vell", segons han admès fonts de Ferraz. Així, encara que és sabedor que a priori es desenvolupa millor en aquest format, tant ell com el seu equip es preparen amb cautela.

De fet, tenen molt present el precedent del debat del 1993 entre el llavors president del Govern Felipe González (PSOE) i l'aspirant a la Moncloa, José María Aznar (PP). Aleshores, González partia com a clar favorit per la seva experiència i els seus dots d'orador, però Aznar el va sorprendre i va acabar sortint vencedor del primer debat electoral televisat. Ara, a Moncloa no volen que els passi el mateix.

De la mateixa manera, Feijóo -que s'ha centrat a preparar el debat durant les tardes d'aquest dissabte i aquest diumenge i dedicarà també jornada de dilluns- ha sol·licitat nombrosa documentació per poder explicar el seu model de país davant del candidat socialista i, sobre tot, davant dels espanyols.

Durant els darrers dies ha anat repassant informes en els trajectes que ha realitzat entre els seus diferents actes de campanya. Tot i això, ha decidit no suspendre la seva agenda perquè creu que, a diferència del rival, ell sí que pot passejar pel carrer sense percebre el rebuig dels ciutadans i pot omplir actes gràcies a l'afecte del seu partit, segons fonts del PP. De fet, aquest diumenge estarà a la plaça de bous de Pontevedra en un míting.

Fonts del PP han indicat que Feijóo "està tranquil i és optimista", conscient que aquest debat televisat és "una gran oportunitat" de dirigir-se no només a Pedro Sánchez, sinó també al conjunt de la ciutadania.

FEIJÓO ARRIBA AMB MÉS RESPATLLER A LES ENQUESTES

A 'Génova' denuncien que des de Ferraz i Moncloa "fa mesos que intenten desacreditar el president del PP amb insults, qüestionant la seva solvència i la seva idoneïtat per al càrrec dient que 'li queda gran Espanya', que 'el seu partit no el deixaria ser candidat' , que és un 'ignorant' o fins i tot dubtant de si podria fer política lluny de l'Espanya perifèrica".

Per tant, prossegueixen les mateixes fonts, el PSOE ha de "gestionar les expectatives generades en un debat en què per primera vegada en 27 anys el líder de l'oposició arriba amb més suport demoscòpic que el president del Govern"