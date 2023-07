La número 1 de la llista de Junts per Catalunya per Barcelona al Congrés, Míriam Nogueras , ha vaticinat que veurà una "batalla de galls" entre el president del Govern i candidat del PSOE a les eleccions, Pedro Sánchez, i el candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, quan parlin de Catalunya al cara a cara d'aquest dilluns 10 de juliol.

"Veurem un espectacle en què Sánchez i Feijóo contraposaran els seus programes, però quan surti la carta de Catalunya veurem una batalla de galls per veure qui ha frenat i ha bloquejat més Catalunya", ha sostingut en roda de premsa a Deltebre (Tarragona) , acompanyada pel candidat a les eleccions per Tarragona, Josep Maria Cruset, i la número dos, Irene Negre.

Segons Nogueras, els únics en condicions de desbloquejar aquesta situació és Junts perquè, segons ell, l'Estat és "un mal negoci" per a Catalunya, i creu que prova d'això és la zona del Delta de l'Ebre.

Després de recordar que les competències del litoral són del Govern, ha defensat la necessitat que s'executi allò que marca el territori: "El Delta no pot sobreviure amb les engrunes que el Govern espanyol de torn decideix donar".

ACCIONS



En la mateixa línia s'ha pronunciat Cruset, que pel Delta ha proposat mobilitzar sediments a través del riu i no prioritzar les grans hidroelèctriques; reforçar el frontal del litoral del Delta per protegir-lo dels embats del mar, i adoptar accions "contundents" quan hi ha impactes al territori conseqüència del canvi climàtic com els que es van produir amb els temporals Gloria o Filomena.

"El Govern ni exerceix les competències que té, ni aporta els recursos que ha d'aportar ni actua perquè se soluciona la problemàtica que tenim. El Delta és la màxima expressió de la deixadesa i l'abandó de l'Estat a les Terres de l'Ebre" , ha lamentat.

Negre ha acusat l'Estat de fer "més mal al Delta que un temporal", i ha demanat que escolti el territori perquè puguin sobreviure i no ser els primers refugiats climàtics d'Europa, ha dit literalment.