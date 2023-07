El president del Govern i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, i el candidat del PP a la presidència, Alberto Núñez Feijóo / @EP

Aquest dilluns ha tingut lloc el primer cara a cara entre el líder socialista, Pedro Sánchez , i el líder popular, Alberto Núñez Feijóo , on la tensió i la confrontació ha estat present des del primer moment. Els dos líders s'han retret els partits polítics amb què han pactat -PSOE amb ERC i Bildu, i PP amb Vox, respectivament- i Feijóo ha proposat fer un pacte: que la llista més votada fos la que governaria Espanya, cosa a la qual cosa que Sánchez no ha respost.

ECONOMIA

Sánchez ha fet balanç dels darrers cinc anys de legislatura socialista i, en matèria d'economia, ha afirmat que s'ha creat més ocupació que mai els darrers cinc anys, i que s'ha crescut més que les principals potències a Europa i els nivells d'inflació és dels més baixos. “Anem en la direcció adequada i no podem fer cops de volant. Feijóo i Abascal volen derogar tot això”, afirmava el socialista, mentre que Alberto Núñez Feijóo, el líder popular, ha titllat de “manca de respecte” que es digui que l'economia “va com una moto”.

Feijóo ha comentat que perquè hi hagi estabilitat econòmica cal una política econòmica única, i no una que vagi variant, depenent dels suports. Sánchez ha volgut recordar Feijóo que la inflació dels preus a Espanya ha estat una conseqüència de la guerra d'Ucraïna i Rússia, cosa que, segons el socialista, no ha nomenat en cap moment. “En quin món viu vostè? Avui tenim una inflació per sota del 2% gràcies a la feina del Govern”, declarava.

El popular, per part seva, ha reclamat que el govern socialista ha creat el doble de deute que la Unió Europea. "Ens ha endeutat, ens ha apujat els impostos, ens ha fet estar a la cua de la UE en la creació de treballadors. L'economia espanyola no va com una moto", concloïa Feijóo. El president del Govern ha respost: “Ens endeutem per comprar vacunes, protegir comerços, pimes i gràcies a això hem recuperat el PIB en temps rècord”.

A més, Sánchez ha advertit que el PP i Vox trauran l'excepció ibèrica que s'ha aconseguit a Brussel·les: "Volen treure recursos dels ciutadans per donar-los als seus amics, a les energètiques". Pel que fa a l'habitatge, Feijóo ha atacat el socialista reclamant-li que "no ha tingut una política d'habitatge. Han pujat els preus, s'han reduït el nombre d'habitatges oferts i han augmentat els habitatges ocupats".



Pel que fa a les pensions, Sánchez ha afirmat que "han revaloritzat les pensions" i que la seva feina és "començar a omplir el que vostès van viciar: la guardiola de les pensions".

POLÍTICA SOCIAL I IGUALTAT

Feijóo ha començat recriminant els efectes de la llei només sí que és sí i l'ha titllada de "disbarat". "És una mala llei i és un pèssim govern. Passarà a la història com el president que va signar aquesta llei", reclamava el popular, mentre que el president del Govern ha reclamat que els problemes s'han degut per un “error jurídic”.

"Totes les lleis relatives a la dona i al col·lectiu LGTBI tenen la firma socialista i vostès hi han votat en contra", retreia. Sánchez ha continuat retret que el PP s'ha aliat amb Vox i està "claudicant" davant dels seus ideals. "Estan canviant drets per vots", apuntava.

Sánchez ha retret Feijóo que el PP està pactant amb "un partit masclista" que no condemna la violència masclista. "Una declaració masclista i homòfoba sabent no és un error, això és una altra cosa, perquè en aquest país s'assassina els masclistes a dones. I vostès estan pactant amb partit masclista, que no condemna la violència masclista i això té conseqüències", ha advertit Sánchez

Feijóo, per part seva, ha dit que té tot el respecte per les banderes, inclosa la LGTBI. Finalment, el popular ha volgut fer una proposta: "Si vostè guanya les eleccions, em comprometo a facilitar-li la investidura, i si jo les guanyo, vostè facilita la meva", cosa que no ha volgut ni parlar Sánchez.

PACTES I GOVERNABILITAT

Feijóo ha negat que pacti amb Vox en cas de tenir els vots necessaris, i ha obert la porta al PSOE per parlar amb ells pel que fa a una possible aliança. El popular ha afirmat que es plantejarà pactar amb qualsevol partit "constitucional", però ha negat que ho faci mai amb partits com Bildu, tal com ha fet el partit socialista.

Sánchez, per part seva, ha recriminat el popular càntic "que et voti Txapote" i ha demanat a Feijóo que el condemni, cosa que no ha fet. "Vull governar amb la majoria dels espanyols i només si guanyo les eleccions", ha declarat Feijóo, i ha afirmat que no voldria ser president si no és per ser la llista més votada. En conclusió, mentre que Feijóo ha retret els pactes del PSOE amb Bildu i ERC, Sánchez ha recriminat els pactes del PP amb Vox, que ha titllat d'"anti-constitucionalista".

Finalment, Sánchez ha dit que els seus comptes són completament "transparents" i Feijóo li ha recriminat que hagi utilitzat l'avió de l'Estat per acudir a mítings polítics i altres esdeveniments personals.

POLÍTIQUES D'ESTAT, INSTITUCIONALS I INTERNACIONAL

Sánchez ha defensat que la “Catalunya del 2023 no és la mateixa que la del 2017 ” i ha afirmat que ells han fet més per unir Espanya. Feijóo, per part seva, ha promès que farà complir la "Constitució", en referència als "copistes" i els "independentistes".

Pel que fa al tema del Marroc, Feijóo ha inquirit sobre els pactes que ha tingut amb el país africà, afirmant que Sánchez els "ha ocultat". D'altra banda, el socialista ha volgut reivindicar que Espanya és “un país respectat a Europa” i que estan a l'”avantguarda del compromís europeu”.

Minut d'or de Sánchez: "Ens estem jugant continuar avançant o passar a un túnel del temps"

El president del Govern i candidat a la reelecció pel PSOE ha indicat, dins del seu 'minut d'or': Ha defensat les seves "polítiques d'igualtat, lleis tingues importants com la llei d'eutanàsia. Ens estem jugant seguir avançant o passar a un túnel del temps"

Minut d'or de Feijóo: "Seré un president que no menteixi"

El líder del PP i candidat a la presidència ha expressat, dins del seu 'minut d'or': "No seré un president que menteixi" i ha promès "un canvi polític" demanant el vot per al Partit Popular. "Votin directament per acabar amb els blocs que tenallen la política espanyola" i ha afegit: "Els extrems saben bloquejar, però no governar"