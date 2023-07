Pedro Sánchez ha fet balanç dels darrers cinc anys de legislatura socialista i, en matèria d'economia, ha afirmat que s'ha creat més feina que mai en els darrers cinc anys, i que s'ha crescut més que les principals potències a Europa i els nivells d'inflació és dels més baixos. “Anem en la direcció adequada i no podem fer cops de volant.

A més, Sánchez ha retret Feijóo que el PP està pactant amb "un partit masclista" que no condemna la violència masclista. "Una declaració masclista i homòfoba sabent no és un error, això és una altra cosa, perquè en aquest país s'assassina els masclistes a dones. I vostès estan pactant amb partit masclista, que no condemna la violència masclista i això té conseqüències", ha advertit Sánchez.