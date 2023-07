Feijóo ha negat que pacti amb Vox en cas de tenir els vots necessaris, i ha obert la porta al PSOE per parlar amb ells pel que fa a una possible aliança. El popular ha afirmat que es plantejarà pactar amb qualsevol partit "constitucional", però ha negat que ho faci mai amb partits com Bildu, tal com ha fet el partit socialista.

El líder del PP i candidat a la presidència ha expressat, dins del seu 'minut d'or': "No seré un president que menteixi" i ha promès "un canvi polític" demanant el vot per al Partit Popular. "Votin directament per acabar amb els blocs que tenallen la política espanyola" i ha afegit: "Els extrems saben bloquejar, però no governar".