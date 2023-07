El president del Govern i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez (i), i el candidat del PP a la presidència, Alberto Núñez Feijóo (d) / @EP

El Govern considera que el president del Govern i candidat del PSOE a les eleccions generals, Pedro Sánchez, va intentar parlar sobre la seva gestió ia més desemmascarar les mentides del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo en el debat 'cara a cara' que es va celebrar aquest dilluns.

Tot i això admeten que el format no l'afavoria perquè és més complicat, segons argumenten, combatre la mentida i traslladar a més el teu missatge positiu de dedicar tot el seu temps a mentir, com al seu parer va fer Feijóo, segons indiquen fonts del Govern. A més, pensen que el líder de l'oposició va faltar a la veritat sense pestanyejar i va mostrar la seva veritable cara, la d'un polític fred i calculador.

En aquest sentit assenyalen que Sánchez va intentar tallar les afirmacions falses del líder del PP "amb més o menys encert", segons apunten, però el soroll i l'enrenou que es va generar entre els dos candidats en alguns moments del debat va impedir traslladar aquests arguments amb més claredat. Indiquen a més que les contínues interrupcions van poder generar distracció al president.

En tot cas assenyalen que Feijóo no va trencar els esquemes a Sánchez, perquè és previsible i va desplegar mentides obscenes que no el van sorprendre. Indiquen a més que el cap de l'Executiu estava molt tranquil quan va entrar al plató d'Atresmedia on es va dur a terme el debat.

VA PODER EXPRESSAR EL SEU ARGUMENT D'UN ALTRE MOD

Pel que fa a l'eficàcia del president per desmuntar els atacs de Feijóo, les fonts consultades admeten que en certs moments del debat, Sánchez va poder expressar els seus arguments altrament. Es refereixen en concret quan Feijóo li va proposar signar en aquell moment un acord perquè governi la llista més votada i així impedir eventuals pactes amb Vox, Bildu o ERC.

En aquest sentit, altres fonts de l'Executiu qualifiquen d'"absurd" el pacte ofert per Feijóo que titllen de "paper mullat" que ningú es creu perquè el PSOE ja s'ha abstingut per deixar governar el PP en diverses institucions mentre els populars es van negar a fer-ho a les dues eleccions generals del 2019.

"Doncs parli amb Vara", va replicar llavors Sánchez, en referència a l'expresident d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que perdrà l'executiu autonòmic a favor del PP i Vox malgrat haver estat la llista més votada, encara que sense explicar el context perquè es entengués l'argument.

DEFENSEN PARLAR DEL FALC I 'QUE ET VOT TXAPOTE'

D'altra banda, des de l'ala socialista de l'Executiu defensen l'estratègia desplegada per Sánchez de tractar de desmuntar alguns temes amb què l'han atacat, com l'ús de l'avió presidencial Falcon o el lema 'que et voti Txapote' per recriminar els pactes amb Bildu.

De fet va ser el mateix Sánchez qui va treure aquests dos assumptes al debat amb Feijóo, amb l'objectiu de "desmuntar les mentides" que s'havien anat traslladant al llarg de la legislatura contra el cap de l'Executiu, segons expliquen les fonts consultades.

Es mostren convençuts, doncs, que cal parlar d'aquests temes, que fins ara s'havien obviat i que fan mal a la imatge del president. Aquest és un dels eixos que ha marcat la precampanya i la campanya, respondre a aquests "atacs personals" contra el president, tal com ha fet en bona part de les nombroses entrevistes que ha concedit les últimes setmanes.

EL PSOE GUANYA ESCANS I EL PP ELS PERD

En tot cas a Moncloa pensen que ni aquest debat ni cap altre acte concret de la campanya serà decisiu per decidir el vot dels ciutadans, més enllà d'un error d'embalum que fins ara no s'ha produït a cap bàndol.

Per tant, segons apunten, l?estratègia per a Sánchez fins al dia de les votacions serà la mateixa que fins ara, sense variacions importants a la línia marcada. Això sí, assenyalen que a partir d'aquest moment faran servir més l'argument que Feijóo menteix sense pudor.

En aquest sentit assenyalen que la tendència que detecten a la majoria d'enquestes és que van guanyant escons mentre que el PP els perd, encara que no aclareixen si la distància entre tots dos és salvable en els 11 dies que queden de campanya.