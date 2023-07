Foto: Europa Press

L'economia és un aspecte clau en la governança de qualsevol país. Per això, i quan falta una setmana i mitja perquè els espanyols passin per les urnes per a les eleccions generals, el diumenge 23 de juliol, és interessant observar els programes i les mesures proposades en aquesta matèria per part dels 4 grans partits d'àmbit estatal.

PSOE

El principal partit de l'actual govern de coalició, tot i que no parteix com a favorit a reeditar mandat segons algunes de les últimes enquestes, amb Pedro Sánchez al capdavant, diu que la seva recepta és "una economia al servei de la ciutadania".

Els socialistes asseguren que "finançar l'estat del benestar no és un luxe que no ens puguem permetre", i asseguren que, en aquest mandat que s'acaba, "hem impulsat una política fiscal d'acord amb els principis constitucionals d'equitat i progressivitat".

L'estabilitat econòmica i financera, el creixement econòmic i el pacte per a la plena ocupació (les últimes dades xifren el nombre d'aturats en 2,7 milions de persones), l'aposta per la digitalització per augmentar la productivitat, la prosperitat i la cohesió social i territorial i el suport a empreses, autònoms i famílies són algunes de les principals línies mestres que vol abanderar el partit.

Paral·lelament, es vol assolir un model de turisme sostenible, aconseguir que Espanya sigui líder en la construcció europees i impulsar una política industrial per a un model productiu en transformació, que garanteixi que sigui un país connectat i digital.

SUMAR

Els socis de l'actual govern de Pedro Sánchez organitzen les seves propostes econòmiques en 5 apartats: Economia per a una vida millor, Treball decent (millorar la vida de les persones treballadores), La transformació ecològica justa (el desafiament del nostre temps), Per un món rural viu i actiu i Hàbitat per a la vida.

Més enllà d'aquests grans blocs, la formació que lidera la vicepresidenta segona Yolanda Díaz aposta per potenciar l'ocupació i millorar les condicions dels treballadors (incloent-hi els llocs dels funcionaris), avançar en la matèria d' igualtat de gènere, impulsar una reforma empresarial i avançar cap a un model energètic totalment renovable i eficient.

D'altra banda, Sumar vol que el model econòmic també es reflecteixi en aspectes com la protecció i el benestar animal, la sostenibilitat a l'agricultura, la ramaderia, l'alimentació i la mobilitat.

PP

La formació liderada per Alberto Núñez Feijóo és, segons molts sondejos, la favorita per fer el sorpasso i ha posat sobre la taula 365 mesures econòmiques que aplicaria en cas darribar a la Moncloa. Els populars les divideixen en els àmbits de reconstrucció econòmica, social i institucional i amb elles volen “obrir un nou temps a Espanya”.

En els primers actes de campanya, Feijóo ha estat molt insistent amb la necessitat de "acabar amb el sanchismo" i la seva aposta és impulsar una economia basada en el talent, la innovació i el coneixement, fomentant la "creació d' ocupació de qualitat". De la mateixa manera, el PP aposta pel control del dèficit i el deute fiscal i la reducció de la pressió fiscal i per combatre la despoblació i desenvolupar l'Espanya rural.

A més, els populars són partidaris d'aprofitar el potencial de la intel·ligència artificial, impulsar un pacte estatal de l'aigua (cosa que la Generalitat ha impulsat i engegat recentment), reforçar el paper d'Espanya com a potència mundial turística i reindustrialitzar l'economia fent un millor ús dels fons europeus.

VOX

Finalment, la formació que lidera Santiago Abascal articula el seu programa econòmic al voltant de 4 grans punts: eliminació de deute i dèficit, eliminació de la despesa supèrflua i duplicitats, optimització dels comptes públics i reducció de la càrrega fiscal.

Vox pretén alleugerir la càrrega fiscal sobre els salaris, fomentar una economia familiar lliure, eliminar els organismes de promoció públics, reduir els impostos a les famílies (IRPF, IVA i impost sobre societats, entre d'altres), garantir una "unitat de mercat amb menys traves per a empreses i autònoms" i crear un marc legal estable per a la inversió que vingui de fora de les fronteres, però sense cap ajuda.