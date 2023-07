Una persona fica el vot en una urna

La Junta Electoral Central va acordar que l'elector haurà de mostrar el DNI o una altra documentació identificativa per lliurar el seu vot a l'oficina de Correus, mesura preventiva davant les denúncies de frau en el vot per correu a Melilla i Mojácar (Almeria) a les eleccions passades.

ELS SINDICATS I LA DIRECCIÓ DE CORREUS COMPTEN VERSIONS DIFERENTS

Segons els sindicats de Correus només un terç dels votants que han sol·licitat el vot per correu ha rebut la documentació electoral. Des de la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) calculen que ja s'han processat 2,2 milions de peticions de vot per correu, i creuen que la xifra final es pot acostar fins i tot als 3 milions.

La falta de personal està complicant les tasques de repartiment i entrega de la documentació i la càrrega de treball ha patit un considerable increment sense que encara hagin arribat els esperats reforços en un moment en què fins al 25% de la plantilla està de vacances.

es de Correus, per la seva banda, asseguren que ja s'han formalitzat 19.400 contractacions de reforç davant les eleccions del 23 de juliol, i afirmen que continuaran contractant els efectius necessaris per assegurar el funcionament adequat del procés i, especialment, el lliurament de la documentació electoral.

A més de realitzar-se extensions d'horaris a diverses oficines, sobretot a les zones turístiques i de gran afluència, i es contemplen obertures en dies no laborables per atendre les necessitats del procés electoral, així com repartiments extraordinaris. Els sindicats rebaten aquestes xifres, i afirmen que aquests contractes són majoritàriament substitucions de vacances i no contractes de reforç.

FINS AL 13 DE JULIOL ES POT DEMANAR EL VOT PER CORREU



Fins al 13 de juliol, els ciutadans tenen de termini per sol·licitar el vot per correu i fins al 16 de juliol, l'Oficina del Cens Electoral té de termini per enviar la documentació, que Correos lliura a l'elector abans que finalitzi el termini per dipositar el vot, el 20 de juliol.

Des de Correus s'explica que la remissió de la documentació per part d'aquestes delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral va començar a data prevista, excepte a Madrid i Barcelona, on hi ha hagut impugnacions i el repartiment ha començat un cop s'han resolt.

El carter realitzarà almenys dos intents de lliurament d'aquesta documentació en mà al mateix destinatari, deixant l'avís perquè l'hagi de recollir a l'oficina més propera en cas de no haver estat possible fer aquest lliurament en mà. Per fer el lliurament, el votant s'ha d'identificar.



Quins són els terminis del vot per correu?

El vot per correu es pot sol·licitar fins al dia 13 de juliol a qualsevol oficina de Correus o de forma telemàtica a la web de Correus , sense necessitat d'acudir presencialment a una oficina. Per això hauràs d'autentificar la teva identitat amb el DNI electrònic o un certificat digital vàlid .

Com votar per correu?

Haureu de recollir l'imprès de sol·licitud a les oficines de Correus o presentar via web la sol·licitud de vot per correu amb el DNI electrònic o un certificat digital vàlid.

A l'imprès has d'indicar l'adreça postal on vols que s'enviï la documentació electoral (pot ser el teu domicili, el teu lloc de treball o un apartat postal).

L'Oficina del Cens Electoral us enviarà la documentació necessària per votar a l'adreça indicada a partir del 3 de juliol.

Un cop hagis rebut la documentació, escull la papereta de votació i introdueix-la al sobre de votació (o no incloguis papereta si decideixes votar en blanc). Introdueix el sobre de votació i el certificat d'inscripció al cens dins del sobre on està escrita la direcció de la teva mesa electoral. No incloguis cap document acreditatiu de la teva identitat dins del sobre de votació, perquè en aquest cas el teu vot seria considerat nul per la mesa.

Porta aquest sobre a una oficina de Correus, on hauràs d'identificar-te amb el DNI o un document anàleg, i envia'l per correu certificat gratuït abans del 20 de juliol.

Si no poguessis acudir personalment a lliurar la documentació, hauràs d'atorgar una autorització perquè la dipositi una altra persona, acompanyada d'una fotocòpia del teu DNI o document anàleg i signada per tu.

Puc canviar d'opinió i votar de manera presencial?

No. Si sol·licites votar per correu i la teva sol·licitud és acceptada, no podràs votar de manera presencial a la teva mesa electoral el 23 de juliol.

Com sol·licito el vot per correu si estic temporalment o de vacances a l'estranger?

Si estàs temporalment o de vacances a l'estranger, romandràs en aquesta situació fins al dia de la votació i desitges exercir el teu dret de sufragi has de:

Emplenar l'imprès de sol·licitud (es pot recollir en consolats o ambaixades o descarregar-se a les webs del Ministeri de l'Interior o el Ministeri d'Afers Estrangers ) i presentar l'imprès personalment al consolat o ambaixada fins al 29 de juny, encara que es recomana formular la petició com més aviat millor.



Per poder formular la sol·licitud hauràs d'estar inscrit al registre de matrícula consular del país on et trobis com a no resident. La sol·licitud i la inscripció al registre de matrícula consular es poden fer en un mateix acte.

L'oficina del cens electoral iniciarà l'enviament de la documentació electoral a les adreces indicades a les sol·licituds el 3 de juliol. El vot s'ha de remetre per correu certificat no més tard del dia 20 de juliol.

Perquè aquests vots siguin vàlids, és indispensable que consti clarament al sobre un mata-segells o una altra inscripció oficial d'una oficina de correus de l'Estat corresponent, que certifiqui que s'ha remès dins del termini previst.

Qui pot utilitzar laplicació per a la presentació de la sol·licitud electrònica de vot per correu?

Els electors residents a Espanya. Un cop presentada la sol·licitud via web, si és acceptada per l'Oficina del Cens Electoral, no podrà votar a la mesa electoral el dia de la votació.

Els electors residents a l'estranger que es trobin temporalment a Espanya, amb dret de vot a les eleccions convocades.



No poden ser sol·licitats pels electors residents a Espanya que es trobin temporalment a l'estranger, ni pels electors residents a l'estranger que ho sol·licitin des del país de residència.