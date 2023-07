Foto: Europa Press

Quan falten 10 dies per al final de la campanya electoral i 11 per a les eleccions, Catalunya Press ha volgut observar els resultats dels sondejos més recents i alguns una mica més anteriors per observar la manera com ha evolucionat la intenció de vot .

Partint dels resultats del 2019, una de les primeres variables que cal considerar és que un partit que va participar i va obtenir representació en els anteriors comicis al Congrés i al Senat, Ciutadans, ha desaparegut del mapa electoral .

ERC va guanyar les eleccions a Catalunya, davant del PSC, encara que les enquestes més recents indiquen que els resultats el 23 de juliol vinent seran diferents.

De fet, en els darrers mesos les enquestes donen una clara primera posició a la llista del partit de Salvador Illa, que guanyaria còmodament a Catalunya. El PSC guanyaria les generals a Catalunya amb 16 escons seguit d?ERC amb 8 representants.

Junts, seria la tercera força amb entre 7 i 9 representants (actualment en té 8), mentre que el PP obtindria entre 6 i 8 escons, respecte als dos actuals.

Els populars, que ja van obtenir un gran resultat a les eleccions municipals, tornarien a pujar a la jornada electoral. De fet, la majoria de les enquestes d'àmbit estatal donen com a vencedor la formació que lidera Alberto Núñez Feijóo.

La cinquena força a les generals a Catalunya seria Sumar (Comuns), perdent bona part dels representants que van obtenir fa quatre anys, mentre que per darrere estarien Vox i la CUP, en aquest ordre.