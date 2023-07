El president del Govern, Pedro Sánchez / @EP

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordat aquest dimecres incoar expedient sancionador contra el president del Govern, Pedro Sánchez , per haver utilitzat les dependències espanyoles a Brussel·les per criticar els pactes entre el PP i Vox i presumir de la seva gestió.

La decisió ha estat adoptada amb la discrepància de tres dels membres de l'organisme arbitral, que han emès un vot particular per deixar constància de la seva posició.

En un acord, la JEC conclou que el president del Govern va vulnerar presumptament la Llei Electoral amb les declaracions que va realitzar a la roda de premsa que va oferir des de la seu oficial de la Representació Permanent de la Unió Europea (REPER) el 30 de juny passat, després del Consell d'Europa.

El PP va portar les paraules davant la JEC i l'organisme arbitral ha conclòs que ha d'obrir expedient al president del Govern per possible menyscapte de l'article 50.2 de la Llei Electoral en haver utilitzat un acte institucional per emetre "al·lusions a realitzacions i èxits resultants de la gestió" desenvolupada pel Govern que presideix", així "com a apreciacions valoratives que desqualifiquen altres formacions polítiques".

CENSURA DELS PACTES PP-VOX

En concret, el cap de l'Executiu, a preguntes de la premsa sobre l'acord aconseguit entre el PP i Vox a Extremadura, va desqualificar els pactes postelectorals d'aquestes dues formacions a diferents llocs d'Espanya alertant que es podrien repetir després de les eleccions del 23 de juliol .

També en resposta a una qüestió sobre les crítiques que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , havia dedicat la vigília a l'economia espanyola, Sánchez va presumir dels seus col·legues europeus li havien reconegut en "privat" l'"extraordinari exercici de l'economia espanyola a l'àmbit del creixement, la creació de llocs de treball i l'evolució de la inflació”.

INCONSISTENTS AL·LEGACIONS DE MONCLOA

La JEC assenyala que aquestes manifestacions "no es poden entendre imprescindibles per a la salvaguarda de l'interès públic o per al correcte desenvolupament d'un servei públic", com, apunta, "sembla pretendre's a l'escrit d'al·legacions formulat en defensa del president".

Segons l'organisme arbitral, aquests arguments esgrimits per Moncloa "manquen de consistència", ja que "la simple lectura" de les paraules de Sánchez "posa en relleu que en uns casos expressen exhibició d'èxits i que, en altres, tenen connotacions electoralistes al" haver estat efectuades en demèrit d'adversaris polítics".

En aquest context, destaca que Sánchez hauria trencant "el principi de neutralitat institucional -que dimana de l'article 103.1 de la Constitució i que desenvolupa l'article 50.2 de la LOREG-- en valorar èxits del seu Govern i atribuir "preteses reculades i retallades de drets als governs que sorgeixen d'acords entre partits de signe polític diferent del dels partits que donen suport al Govern de la Nació”.

"En recents acords --emfatitza la JEC-- aquesta Junta ja ha assenyalat que ha de quedar ben clar que a Espanya els alts càrrecs de les administracions públiques estan al servei de tots els espanyols i que, per tant, està absolutament prohibit l'ús partidista en benefici d'una determinada facció política, dels recursos institucionals que tenen assignats”.

DESSOR DE LA DIGNITAT DEL CÀRREC

A més, l'organisme arbitral incideix que la prohibició que estableix l'article 50.2 de la LOREG no s'ha de considerar "una prohibició menor" ja que els postulats en què es basa estan "tan indissolublement units a la dignitat inherent al càrrec públic que el seu trencament provoca desvergonyiment d'aquesta dignitat".

"En definitiva, la realització d´al·lusions i apreciacions valoratives amb connotació electoralista podria resultar legítima en el curs d´un acte de campanya o en l´ordinari exercici de la llibertat d´expressió, però no en l´exercici de l´activitat institucional pròpia d´una autoritat pública ", assevera la JEC.

És més, l'organisme arbitral recalca que "no es pot obviar" que Sánchez ja va ser sancionat el 2020 per vulnerar el mateix article de la Llei Electoral , en una decisió posteriorment confirmada pel Tribunal Suprem que va deixar clar que "la neutralitat política en període electoral als espais públics constitueix un axioma essencial del nostre ordenament jurídic".

"Per tant, el coneixement d'aquesta regla tan elemental s'ha de presumir en una magistratura tan rellevant com és la de president del Govern, sobretot després de la notificació personal que se li va fer d'aquesta sentència en què es confirmava una sanció que li havia estat imposada a la condició de President del Govern que ja llavors ostentava", afegeix l'acord adoptat aquest dimecres.

En aquella ocasió, Sánchez va imposar una multa de 500 euros per utilitzar les instal·lacions de Moncloa per a l'enregistrament d'una entrevista televisiva en període electoral que, a més, va ser difosa a través de la pàgina institucional de Presidència del Govern.

Per aquest motiu, la JEC justifica la seva decisió d'obrir expedient a Sánchez sense advertir-lo abans per la conducta. A parer seu, "procedeix la incoació d'expedient sancionador, encara que no s'hagi recordat prèviament al President del Govern que ha d'extremar el seu deure de cura per evitar l'emissió de manifestacions amb connotacions electoralistes en el curs de les intervencions institucionals".

EN VESPERES D'ASSUMIR LA PRESIDÈNCIA DE LA UE

Addicionalment, al·ludeix a "transcendència intrínseca dels fets i el grau de projecció i repercussió pública de qui, en la seva condició de president del Govern, estava a punt d'assumir la Presidència del Consell de la UE i es dirigia als mitjans de comunicació en relació amb l'imminent exercici d'aquesta alta magistratura".

La JEC afegeix que serà durant la substanciació de l'expedient quan s'haurà de valorar "el pes sobre la presumpta responsabilitat" del president que "cal apreciar en la circumstància que les seves manifestacions van ser efectuades de forma espontània, enresposta a preguntes dels periodistes, així com a la seva voluntat de minimitzar l'efecte de les seves afirmacions impartint les instruccions oportunes perquè aquestes hagin estat retirades de les pàgines i comptes públics que Presidència del Govern té a Internet ia les xarxes socials".

A més, l'organisme arbitral ha instat el president que dicti les instruccions oportunes perquè durant el que resta de període electoral aquestes manifestacions valoratives no tornin a les pàgines i comptes institucionals del Govern, així com que enfuturs actes institucionals extremi la seva diligència per evitar vulnerar el principi de neutralitat que els poders públics estan obligats a respectar durant el procés electoral.

La JEC ha designat instructor de l'expedient contra Sánchez el vocal Pedro José Vela Torres i secretari Carlos Gutiérrez Vicén, secretari de la Junta Electoral Central. Aquest acord és ferm en via administrativa, però pot objecte de recurs contenciós administratiu davant la Sala Tercera del Tribunal Suprem en el termini de dos mesos de la notificació.