El termini per sol·licitar el vot per correu per a les eleccions generals finalitza aquest dijous 13 de juliol, encara que els ciutadans tindran fins al proper 20 de juliol per poder dipositar-lo a qualsevol oficina de Correus.

Els electors que elegeixin aquest sistema de votació poden sol·licitar-lo fins aquest dijous 13 de juliol a qualsevol oficina de Correus o per Internet a través de la seva pàgina web.

A partir d'aquí, Correos disposa de termini fins al diumenge 16 de juliol per lliurar el sobre amb tota la documentació necessària (incloses les paperetes) a l'adreça que hagi indicat el sol·licitant. Els repartidors de Correus intentaran lliurar personalment al votant fins a un màxim de dues vegades la documentació. Després, deixaran un avís d'arribada per a la recollida a l'oficina postal corresponent.

Fins a la setmana passada, les sol·licituds de vot telèmatic van superar els dos milions, una xifra rècord en aquest sistema de sufragi, segons la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF).

Per aquest motiu, i atesa la celebració de dies festius a diferents localitats d'Espanya i el període estival, Correos recomana als ciutadans que vulguin exercir el seu dret al vot per correu que procurin no esperar fins a l'últim dia i que aprofitin l'amplitud horària de les oficines postals.