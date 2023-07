Rufián, en un acte de campanya. Foto: Europa Press

El candidat d'ERC al Congrés per Barcelona, Gabriel Rufián, va llançar una advertència al socialisme catalanista que "potser el seu vot no va per aturar-se a la dreta, potser el seu vot no va per frenar Feijóo".

"Amb tot el respecte del món cap a aquell socialisme catalanista que encara no és a ERC, i ja n'hi ha molt, no vull ningú penedit el 24 de juliol. Perquè potser el seu vot no va per parar a la dreta, potser el seu vot no va per frenar Feijóo, potser el seu vot, pensant que va per defensar Catalunya, serveix per fer president de Feijóo", va dir des de Lleida.

També respecte al candidat a la presidència del PP, Alberto Núñez Feijóo, va alertar que "tothom sap què farà amb Catalunya".

"No volem ningú penedit, que s'ho pensin bé", va assegurar, afegint que veu força probable que el PSOE faci president el candidat popular si té la possibilitat.

A l'acte també ha defensat que "la millor manera d'evitar-ho és donar força a l'independentisme d'esquerres català ia l'independentisme d'esquerres basc" per forçar el PSOE a pactar la seva esquerra.