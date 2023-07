Sánchez, en un acte públic. Foto: Europa Press

El president del Govern, Pedro Sánchez , s'ha mostrat "sorprès" aquest dijous 13 de juliol per la notícia de la possible tornada a Espanya del Rei emèrit, Joan Carles I , per instal·lar-se de manera definitiva si el PP guanya les eleccions generals, per cosa que ha assegurat que "correspon" a la Casa Reial "aclarir" la situació.

"Jo sempre he estat molt respectuós, en circumstàncies molt difícils, per cert, amb la Prefectura de l'Estat i, per tant, correspon a ells aclarir aquesta qüestió, no a mi", ha puntualitzat en una entrevista concedida a la Cadena SER.

Preguntat si el seu Govern ha impedit a Joan Carles I instal·lar-se a Espanya de forma definitiva després de marxar a Emirats Àrabs l'agost del 2020, Sánchez ha respost en primer lloc que està "sorprès" per la notícia, publicada per El País . I tot seguit, ha reivindicat tenir una "relació extraordinària" amb l'actual Rei, Felip VI.

"Em sembla que no em correspon dir res al respecte. En fi, aquest tipus de qüestions qui les ha de respondre, com comprendrà, no sóc jo", ha esgrimit.