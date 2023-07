El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo / @EP

Un dels temes que està monopolitzant l'actualitat aquests últims dies és el vot per correu per aconseguir que la participació a les eleccions generals del 23 de juliol sigui majoritària. Múltiples han estat els partits que han cridat a la mobilització per exercir el seu dret a la democràcia, cadascun per motius diferents: els del bloc de dretes per posar punt final al "sanxisme", i el bloc d'esquerres per frenar l'avenç de la ultradreta al país.

Per tal de garantir que totes les persones puguin votar, Correos ampliarà els seus horaris d'atenció a tot Espanya, amb un horari de 09.00 a 21.00 hores a Madrid, Barcelona i diverses ciutats turístiques, mentre que a la resta del país , obriran de 9.00 a 14.00 hores. Diumenge també hi haurà un gran nombre d'oficines obertes de 9:00 a 14:00 hores. A més, el director adjunt d'operacions a Correus, José Luis Alonso Nistal, no descarta ampliar el termini per al dipòsit del sufragi, fixat fins ara per dijous 20 de juliol.

A més d'aquesta ampliació d'horari, diverses comunitats han formalitzat més contractes de reforç per donar abast a la missió de fer arribar tots els vots per correu al dia 23J. Per exemple, a La Rioja ha signat 162 contractes; Balears ha contractat unes 500 persones; Madrid unes 2.100, etc.

Tot i aquests esforços considerables perquè se solucioni aquest pic de treball, el Partit Popular ha començat a estendre el dubte sobre el correu per vot. Alberto Núñez Feijóo, en un míting a Múrcia, va encoratjar la plantilla de Correus a treballar "matí, tarda i nit" per entregar tots els vots. “Demano als carters d'Espanya, amb els quals he treballat els millors anys de la meva vida, que treballin al màxim, que treballin demà, tarda i nit, i encara que no tinguin prou reforços, que sàpiguen que custodien una cosa que és sagrada dels espanyols, que és el seu vot”, va pronunciar.

El problema va ser la frase que va dir a continuació: "Li demano a aquests carters, amb independència dels seus caps , que reparteixin tots els vots abans que venci el termini, perquè els espanyols puguem votar i exercir els nostres drets constitucionals".

Aquesta expressió va aixecar les celles de més d'un, ja que va deixar a l'aire la possibilitat que el vot per correu fos manipulat. Per part seva, la secretària general del PP Cuca Gamarra, ha continuat amb el calze desconfiat cap a Correus: "Tenim l'obligació d'exigir que es reforci al màxim tot aquest personal, que s'ampliïn els horaris en allò que sigui necessari perquè es pugui garantir l'exercici al dret fonamental al vot".

Santiago Abascal, el líder de Vox, també va posar el seu granet de sorra en aquesta sospita general. Va recollir les paraules de Comissions Obreres en què afirmaves que hi havia "moltes dificultats" per a la gestió del vot per correu, "que no estan podent repartir vots" i que l'anunciat augment de personal "no és veritat".

"Lògicament ha generat inquietud a tot el món", expressava, i per això reclamava amb un "reforç" de plantilla perquè poguessin finalitzar el repartiment de totes les sol·licituds de vot per correu efectuades pels ciutadans. "Perquè si no estarem en una situació complicada", avisava.

CRÍTIQUES PER LES TEORIES "CONSPIRANOIQUES"

Aquesta sospita que sobrevola sobre Correos ha despertat la indignació de diversos grups polítics, ja que veuen en aquestes declaracions un intent de desligitimar una victòria hipotètica del bloc d'esquerres.

L'expresident del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero , ha demanat aquest dijous al president del PP que "no intenti crear ombres sobre el procés electoral" espanyol "ni el vot per correu", perquè, segons li va advertir, la gent "no els ho va" a creure i no s'espantarà ni indignarà", sinó que "votarà lliurement" en aquesta cita amb les urnes. A més, ha denunciat que "totes les dretes populistes, extremistes, usen la mateixa tàctica a totes les eleccions", de "sembrar el dubte sobre el sistema electoral".

Per la seva banda, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, va exigir que rectifiqués les seves paraules i respectessin els 50.000 treballadors de Correus, que s'estan "deixant la pell" per tramitar el vot per correu.

Mentrestant, el líder de Más País, Íñigo Errejón , ha denunciat durant un acte de campanya a Vallecas que fa poc Feijóo es mostrava ufanós d'haver estat el president de Correus i ara, amb la seva "particular desvergonya", qüestiona la legitimitat de la institució i del "bon fer" dels seus treballadors, que fa molt de temps que denuncien "males condicions" que van començar per la gestió del PP.

Al seu parer, això és una mostra del "perillosíssim" procés que està vivint la dreta en "copiar cada vegada més" les pràctiques de l'expresident nord-americà Donald Trump, sembrant com en el cas de Feijóo "dubtes" sobre el vot per correu perquè " té por dels resultats" del 23J.

Per la seva banda, el president del Govern i candidat del PSOE a les eleccions, Pedro Sánchez , ha garantit aquest dijous que el procés de les generals del proper 23 de juliol serà "net, com sempre", alhora que ha acusat el líder i aspirant del PP, Alberto Núñez Feijóo, de sembrar "injustificats dubtes" sobre el vot per correu per "embarrar el debat polític" i crear "desafecció" perquè els ciutadans no votin.

"Com a president garanteixo que Espanya tindrà un procés democràtic net, com hem tingut sempre. Espanya és una democràcia plena, robusta, que està als millors rànquings sobre qualitat democràtica", ha subratllat el cap de l'Executiu.

"STOP THE COUNT"

Aquesta "ombra" sobre el vot per correu ha recordat les darreres eleccions dels Estats Units, on l'expresident Donald Trump va posar en dubte la legitimitat del vot per correu i va arribar a denunciar que s'havien enviat paperetes perdudes. “Enviar 80 milions de paperetes a persones que ni tan sols no han demanat el vot és injust i un frau total en desenvolupament. Mireu el que està passant ara mateix!”, afirmava.

El dia dels comicis va sol·licitar que deixessin de comptar les paperetes després del tancament dels col·legis electorals, acusant així els demòcrates d'alterar els resultats sense arribar a oferir cap prova.

Aquest atac frontal contra el servei de vot per correu americà va acabar desembocant a l'assalt al Capitoli, en una de les jornades més tenses que es recorden als Estats Units. Sigui com sigui, les paraules de Feijóo han deixat a l'aire la qualitat de la democràcia espanyola, tal com va fer Donald Trump al seu dia.