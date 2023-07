Les peticions de vot per correu s?han disparat. Foto: Europa Press

Correos ha anunciat que obrirà les seves oficines aquest cap de setmana per facilitar el vot per correu a tot Espanya, amb un horari de 09.00 a 21.00 hores a Madrid, Barcelona i diverses ciutats turístiques, alhora que no descarta ampliar el termini per al dipòsit del sufragi, fixat fins ara per al dijous 20 de juliol.

El director adjunt d'operacions a Correus, José Luis Alonso Nistal, ha confirmat a Europa Press que aquest dissabte i diumenge s'obriran centenars d'oficines de Correus de tot el país per facilitar el dipòsit del vot per correu i que també es podria ampliar el termini màxim per fer-ho, fixat per dins d'una setmana.

A grans capitals com Madrid i Barcelona o en zones turístiques de València oa Andalusia les oficines de Correus obriran dissabte de 9.00 a 21.00 hores, mentre que a la resta del país, obriran de 9.00 a 14.00 hores. Diumenge també hi haurà un gran nombre d'oficines obertes de 9:00 a 14:00 hores.

Igulament, el director adjunt d'operacions de Correus ha explicat que es faran repartiments extraordinaris tant dissabte com diumenge, precisant que els carters estan realitzant actualment entregues fins a les 22.00 hores.