Les eleccions generals estan a tocar i Pedro Sánchez , conscient del que es juga als comicis, va decidir acudir al podcast de 'La Pija i la Quinqui' per acostar-se al públic jove. Aquest episodi servirà per tancar la segona temporada del podcast, presentat per Mariang i Carlos Peguer.

El capítol sortirà aquest proper diumenge i el programa ha llançat un tràiler que ha deixat tothom amb ganes de més. "La primera temporada l'acabem amb la creadora de la cançó Bizcochito (Rosalía) i aquesta segona temporada l'acabem amb Bizcochito en persona", comentava Mariang.

El polític explica que la seva aparició va ser recomanada pel seu equip de comunicació. "Això sorgeix que deixeu anar un tweet i un dels meus col·laboradors em va dir que havia d'anar", i va admetre que no sabia qui eren.

Aquest episodi es va gravar després que el compte del programa llancés un tweet demanant-li al líder socialista si volia anar al final de temporada, i el president va acceptar per a la sorpresa de tot el món, fins i tot dels presentadors.