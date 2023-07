En el mateix van participar el Portaveu del PSOE , Patxi López ; la portaveu del PP , Cuca Gamarra ; el de Vox , Iván Espinosa dels Monteros ; la diputada d' En Comú Podem i ara candidata per Sumar, Aina Vidal ; el portaveu d' ERC , Gabriel Rufián; el del PNB, Aitor Esteban, i el portaveu adjunt d'EH Bildu, Oskar Matute .



Quan va començar el primer bloc del debat, es van conformar tres dinàmiques: Vox va venir a dir que ningú més hi ha digne dels espanyols, PSOE i PP es van embrancar en la construcció dels apèndixs al debat dels seus líders de dilluns passat, i la resta va dedicar un terç del seu temps a discutir dos assumptes: per què no es va arribar més lluny a la legislatura que se'n va i quant de lluny es pot arribar a la venidora si la conformació de majories es repeteix.

Aina Vidal de Sumar es va ocupar d'encarnar la veu de les propostes de programa i la defensa de la coalició mentre que Gabriel Rufián es va encarregar el paper de fer-li la punyeta a Espinosa dels Monteros i es va preocupar de reivindicar la figura d' Irene Montero , ministra d'Igualtat, que la setmana vinent té un acte institucional a Barcelona amb Esquerra Republicana.

De la boca de Cuca Gamarra , va sortir un “què malament Pedro Sánchez ”, “què malament els indults”, “què malament el 'sí és sí'”, i de Vox, vam saber per Espinosa dels Monteros, que “molts immigrants” , “quanta delinqüència”, “necessitem condemnes més llargues”.

De Patxi López, sabem que “la política territorial s'ha de basar en la convivència” i que el PSOE “treballa per millorar-la”. I que ja no escolta Felipe González i les seves invocacions a la gran coalició.

Oskar Matute va recordar a Gamarra les entrevistes dels heralds de José María Aznar, el 1998, amb Batasuna primer i amb ETA després, ia Espinosa dels Monteros li va explicar un : “Jo em trobava en una vigília a Ermua demanant la llibertat de Miguel Ángel Blanco la nit prèvia que l'assassinessin; no sé on eres tu”. El portaveu de Vox no va respondre.

Aitor Esteban va recordar que la política no treballa sobre ideals sinó sobre “realitats, l'Estat s'enfronta a dues patates calentes, la patata catalana i l'euskalpatata, i això cal resoldre'l amb la política”.

NINGÚ VOL UN PACTE AMB VOX

Al bloc de pactes, la notícia la va tornar a donar Aitor Esteban: “Nosaltres no som la crossa de ningú, Feijóo ha passat una ratlla inassumible normalitzant la ultradreta de Vox. És una poca traça política: nosaltres, amb Vox, res de res”. Davant d'això ERC , Bildu i Sumar es van unir al PNB: cap no permetrà que governi el pacte de PP i Vox, que van definir com a “antidemocràtic” i “feixista”. De la seva mà, Patxi López va respondre a ERC amb un rotund “no” a la possibilitat de permetre un govern del PP si resulta la llista més votada.

LES PROPOSTES DELS PARTITS POLÍTICS

Moltes de les acusacions creuades van ser les mateixes i els portaveus de PSOE, PP, Vox, Sumar, ERC, PNB i EH Bildu van poder posar sobre la taula les propostes.



La portaveu del PP, Cuca Gamarra es va dedicar a confrontar directament amb el seu homòleg socialista ia retreure-li dades que Feijóo ja va fer servir a la cara a cara amb Sánchez. Tot i així, va desgranar diverses mesures: La baixada de l'IRPF a les rendes menors de 40.000 euros, la reducció de l'IVA a la carn, el peix i les conserves, una llei antiocupació "per poder desallotjar els okupes en 24 hores", una llei de desenvolupament rural. Al seu programa detalla que buscarà "garantir els serveis bàsics de l'Estat del benestar".

Un pacte nacional de l'aigua, encara que no va precisar en què consistirà i tampoc ho fan al programa i garantir "l'espanyolitat de Ceuta i Melilla".

El portaveu del PSOE, Patxi López , va dedicar totes les intervencions a exalçar els èxits aconseguits pel Govern de coalició, a rebatre les crítiques i les dades llançades per la portaveu del PP, Cuca Gamarra, i ha avisar del perill d'una aliança dels populars amb Vox. Durant les dues hores i quart de debat només va enunciar una mesura concreta: "la gratuïtat de la universitat o la formació professional superior". Si bé si va parlar de les intencions del PSOE si aconsegueix revalidar el Govern, no les va traslladar a propostes precises.



Iván Espinosa dels Monteros , portaveu de Vox, va dedicar la major part de les seves intervencions a criticar les comunitats autonòmes, a les quals va anomenar "regnes de taifes", oa criminalitzar les persones migrants, assenyalant que la majoria de delictes es cometen per estrangers . Més enllà d'assegurar que Vox és l'únic partit per "resoldre" molts dels problemes que té espanya, l'única proposta concreta que va plantejar va ser "incrementar les penes de molts dels delictes més greus per mantenir la llei i l'ordre".



La portaveu de Sumar, Aina Vidal, va ser la participant que més mesures va anunciar En cadascun dels quatre blocs que van compondre el debat, la dirigent del partit liderat per Yolanda Díaz es va reservar un temps per poder plantejar les mesures contingudes al programa electoral. Un bo per a les hipoteques de 1.000 euros. Al programa es detalla que serà per a les persones que es van hipotecar a tipus variable en els darrers deu anys per un import de fins a 250.000€, i preu de compra de fins a 300.000€. Creació d'una cistella bàsica assequible. Adaptar les condicions de feina a la situació climàtica. Impulsar les energies renovables. Rebaixar l'edat de prejubilació en les professions que comportin "un desgast físic més gran".

Invertir l?1% del PIB durant 10 anys per construir dos milions d?habitatges públics. Regular els lloguers turístics. Mobilitzar els habitatges que estan buits. Impulsar una banca pública amb condicions favorables per obtenir una hipoteca. Incloure a la sanitat pública els serveis de psicologia, dentista, oculista i fisioteràpia. Una llei de llengües. No va especificar en què consisteix i al programa tampoc no es detalla. Un nou acord de finançament autonòmic.



El portaveu d' ERC , Gabriel Rufián, també va plantejar diverses propostes i, a més, va ser un dels que més va confrontar amb Vox de manera directa. Un impost estructural a les grans fortunes, la banca i les grans elèctriques. Crear un règim sancionador per a les grans empreses que incompleixen la llei contra la morositat i paguen els serveis a autònoms o pimes passats els 90 dies que marca la llei . Una de les propostes és que no puguin accedir a fons públics. Topar els tipus d'interès variable a les hipoteques.

Transferir la competència de Rodalies a la Generalitat . Posar a la disposició de la gent els pisos de la SAREB. Derogar l'anomenada 'llei Mordassa', incloent les devolucions en calent. Aquest va ser un dels punts que va evitar l'acord amb el PSOE i les Unides Podem aquesta legislatura. Un referèndum d¿autodeterminació a Catalunya. Integrar la psicologia al sistema públic de salut.



El portaveu del PNB , Aitor Esteban, va ser de tots els qui més èmfasi va fer en la necessitat de respectar les competències que depenen de les comunitats autònomes. La gran majoria de les mesures que va plantejar se circumscrivien a Euskadi. Cedir part de la gestió dels fons europeus a les comunitats autònomes.

Modificar el mercat elèctric europeu i impulsar-ne la transició ecològica. No obstant, no va puntualitzar de quina manera ho farien. Aplicar regles fiscals diferents a casa comunitat autònoma, atès que les circumstàncies són diferents. Establir la prelació dels convenis autonòmics sobre els estatals sempre que siguin més beneficiosos. Aconseguir les casernes de Loiola perquè es puguin construir habitatges públics. "Reconeixement de la nacionalitat d´Euskadi, relació bilateral i un àrbitre neutral".





El portaveu d' EH Bildu, Oskar Matute, ha centrat més el discurs en mesures de tall social i progressista que en les relacionades amb la independència d'Euskadi. Establir la pensió mínima a 1.080 euros. Elevar la indemnització per acomiadament injustificat. Derogar la 'Llei Mordassa'. Impost permanent a la banca, grans energètiques i grans fortunes.