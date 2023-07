Rufián també va destacar que ERC és l'únic partit que mai no ha pactat ni pactarà amb el PP. | @EP

El cap de llista d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha alertat de la possibilitat que el PSOE doni suport al PP: "El PSOE no seria la primera vegada que traeix la seva gent, les sigles i la història".

Ho ha dit durant un míting aquest divendres a Badalona (Barcelona) després de recordar que en el debat electoral de dijous el secretari de Política Federal del PSOE, Patxi López, va negar que els socialistes recolzin el PP, una resposta que Rufián ha posat a dubte.

"Patxi López va ser president del Congrés pel PP, i va ser lehendakari pel PP", ha recordat el candidat republicà, que ha reclamat aclarir si el vot socialista catalanista pot arribar a servir per investir el candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, a un acord similar al que va portar Jaume Collboni a l'alcaldia de Barcelona.

A l'acte també hi han intervingut el president d'ERC, Oriol Junqueras; la número 6 de la candidatura al Congrés, Maria Dantas, i la número 3 al Senat, Anna Surra, i Rufián ha erigit ERC com "l'únic partit que mai ha pactat, mai pacta i mai pactarà amb el PP" i ha reclamat un vot de país, en paraules.

Durant la intervenció, el candidat també s'ha referit a l'expresident Mariona Rajoy: "Qui no importa és ell, i no el col·lectiu trans", ha dit després que l'exdirigent popular hagi assegurat que la llei de benestar animal o els transsexuals són temes que a ningú no li importen, en les seves paraules.