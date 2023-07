Emfatitza que qualsevol vot independentista a Junts o la CUP és benvingut per enfrontar el règim i el feixisme. | @EP

La número dos d'ERC al Congrés per Barcelona, Teresa Jordà, ha assegurat que ERC ha fet autocrítica després del resultat a les eleccions municipals del 28M, i ha demanat concentrar el vot independentista al seu partit.

"Cada partit dins de les organitzacions ha fet l'autocrítica convenient, ERC òbviament va fer la seva", ha declarat als periodistes després d'un acte a Vic (Barcelona) aquest dissabte.

Ha dit que molts independentistes no van votar a les últimes eleccions perquè estan desil·lusionats i enfadats, però ha recordat la importància del 23J: "No és que només ens juguem drets i llibertats, ens estem jugant la llengua i la cultura".

"Qualsevol vot independentista per als companys de Junts o la CUP són vots benvinguts per fer front justament a aquest règim i feixisme que ens amenaça", ha afegit preguntada per la relació amb Junts.

Jordà ha assegurat que el PSC no té projecte per a Catalunya i que Sumar "posa en qüestió el feminisme" i elimina un possible referèndum per al territori del programa electoral.

Ha insistit que volen gestionar les infraestructures de Catalunya i el traspàs de Rodalies i ha reivindicat que la revolució són “les esquerres independentistes catalanes”.