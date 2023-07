Lamuà (PSC) recorda els "passeigs amb la llanxa" de Feijóo (PP) i Marcial Dorado. | @EP

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha retret al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no posar línies vermelles als pactes amb Vox a ajuntaments i comunitats autònomes: "Ser moderat no és parlar baixet ni fer ganyotes".

"Ser moderat és frenar i no deixar traspassar línies vermelles. Com la de violència de gènere i això del català a Borriana", ha dit en un míting a Girona al costat de la número 1 per Barcelona al Congrés, Meritxell Batet; el número 1 per Girona, Marc Lamuà, i la diputada al Parlament Sílvia Paneque.

Illa ha defensat que ser moderat és "dir no" a investir presidents autonòmics que són negacionistes i antivacunes, i ha reivindicat la política útil davant de la política de mantres.

L'exministre de Sanitat també ha assegurat que, durant la pandèmia, Feijóo demanava l'estat d'alarma "en privat i en públic callava" mentre el seu partit votava en contra de la pròrroga.

"PROU DE LLEÓ"



Illa ha reivindicat "el dret dels catalans i els espanyols a la convivència i a la tranquil·litat, i a dir prou d'embolic", i ha acusat la dreta i l'independentisme de voler tornar a la confrontació.

Ha cridat a concentrar el vot en les candidatures socialistes el 23 de juliol que ve i ha apel·lat tant als que amb anterioritat han optat per forces més a l'esquerra com per altres "més moderades".

MERITXELL BATET



Batet ha assegurat que el problema no és Vox sinó el PP, un partit que ha acusat d'haver causat debats insuportables, en les seves paraules: "Ho hem vist durant tota la legislatura. No és un problema que hi hagi extrema dreta al Congrés".

"Què proposa el PP per a Catalunya? Confrontació. Per als pensionistes? Congelació. Per al col·lectiu LGBTI? Invisibilitat. Per a la nostra cultura i llengua? Censura. Per a les dones? Foscor. No ho permetrem", ha dit.

La presidenta del Congrés dels Diputats ha cridat a convertir Girona en "punta de llança" el proper 23J perquè el president del Govern i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, segueixi al capdavant de la Moncloa.

MARC LAMUÀ



Lamuà ha celebrat la victòria socialista a les municipals a Girona --on governa Guanyem després de pactar amb ERC i Junts-- i ha acusat Junts de voler tornar al conflicte: "Aspiren a la confrontació, que hi hagi un govern de PP i Vox que faci cremar Catalunya de nou".

Ha assegurat que el PP porta la careta de "moderat" i se la treu quan governa i que quan és a l'oposició actua de forma irresponsable, com creu que va demostrar en votar en contra de les mesures per la pandèmia i la guerra a Ucraïna.

"Parlem de corrupció, de la Gürtel, de llistes amb noms i cognoms publicades. De les amistats amb què el senyor Feijóo va fer passejades amb la llanxa", ha dit, en referència a la relació del líder del PP amb el narcotraficant Marcial Dorado als 90.

SÍLVIA PANEC



Després de recordar assassinats per ETA entre el 1995 i el 2008, Paneque ha criticat que Feijóo no censurés el lema 'Que et voti Txapote' al cara a cara amb Sánchez: "És lícit convertir un assassí en un exercici publicitari?".

D'altra banda, ha sostingut que amb la sentència del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) que va avalar l'aixecament de la immunitat a expresident i eurodiputat Carles Puigdemont va caure "l'últim mantra" de l'independentisme.

I s'ha preguntat quina distància hi ha entre Junts i Aliança Catalana després que un dels seus líders proposés "replegar-se al nacionalisme populista", a semblança de Vox.