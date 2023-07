Alhora, ha criticat que alguns partits hagin deixat clar que prioritzaran les esquerres espanyoles sobre els interessos de Catalunya. | @EP

La candidata de Junts al Congrés per Barcelona, Míriam Nogueras, ha assegurat que el partit no facilitarà la revalidació d'un Govern de coalició del PSOE i Unides Podem que "com tots, ha incomplert amb Catalunya".

Així ho ha declarat aquest dissabte després de visitar Sitges (Barcelona) al costat del cap de llista al Senat, Antoni Castellà, i el número tres al Congrés, Eduard Pujol.

Nogueras ha dit que a Junts encara els han de donar "un motiu perquè els vots dels catalans s'investiran un president espanyol".

"El que ens cal és que els vots dels catalans serveixin per a Catalunya, serveixin per passar de defensar-nos a doblegar aquest Estat espanyol que ens menteix, que censura, que incompleix, que no paga, i que pega", ha afegit.

També ha criticat que, "en cas que s'hagi d'escollir entre Catalunya i les esquerres espanyoles, uns han deixat molt clar que escolliran les esquerres espanyoles".