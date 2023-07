Afirma que els pactes PP-Vox són “un túnel negre del temps”. | @EP

El president del Govern i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, ha assegurat que està "persuadit que Catalunya serà l'avantguarda d'aquesta Espanya que avança per als quatre anys vinents".

En una entrevista al diari 'La Vanguardia', ha afegit: "Espanya necessita quatre anys més d'avenç, i si parlem de Catalunya, multiplicat per 40. Per això insisteixo, jo crec que Catalunya donarà la victòria al PSOE".

Sobre una consulta a Catalunya, ha dit que és un procés que exigirà temps, determinació, paciència i generositat, encara que creu que la "ciutadania catalana el que necessita és girar full, conviure i també canalitzar aquestes ànsies més grans d'autogovern que pugui tenir legítimament una part de Catalunya, però sempre cap a posicions possibilistes".

Ha afirmat que un referèndum d'autodeterminació "no passarà, perquè no hi ha cap constitució al món" que ho permeti; perquè considera que generaria divisió i perquè creu que dins de la Constitució hi ha prou espai, ha dit, per a solucionar el que va passar el 2017.

I ha recordat que ha pres decisions arriscades per garantir convivència: “Jo sé que hi ha gent que no ha entès les decisions que he pres a Catalunya, que no les ha compartit, però el meu deure no és pensar en les properes eleccions, sinó pensar en les properes generacions", ha afegit.

Per Sánchez, el PSOE serà la primera força política el 23J i garantirà, ha dit, quatre anys més de polítiques de progrés per tres motius: per la "bona gestió", pels avenços que queden per culminar, com ara blindar les pensions, i perquè un govern PSOE-Sumar és l'alternativa a un de PP-Vox.

"I això ja ho estem veient a molts ajuntaments i comunitats, suposa un període d'involució, de ficar-nos en un túnel negre del temps", ha advertit sobre una possible coalició PP-Vox.

Ha acusat textualment el candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, de mentir, de fer un ús descarnat del terrorisme i de "blanquejament" els pactes de Vox en matèria d'igualtat de gènere i protecció al col·lectiu LGTBI.

Preguntat per si impedirà un govern del PP amb unes noves eleccions si el PSOE perd a les generals, ha respost que la seva "proposta rotunda és avançar" i consolidar les mesures impulsades aquesta última legislatura.

L'AGENDA DEL PP I VOX, "UN RETROCÉS"



"I l'agenda que té el PP, i ja no diguem Vox, en cas que governessin, és una reculada, una involució en tots aquests avenços. En definitiva, aquí no estem parlant de l'alternança, com ha passat en altres processos electorals. Aquí ens estem jugant si Espanya continua avançant”, ha afegit.

Sánchez ha assenyalat que, al Parlament Europeu, la presidenta Ursula Von der Leyen es reuneix "amb tots els grups parlamentaris, inclòs al qual pertany el partit de Yolanda Díaz, i no es reuneix amb un únic grup parlamentari, que és el de la ultradreta de Vox".