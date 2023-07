El termini per al dipòsit del vot s'acosta i la companyia pública es compromet a continuar contractant personal per garantir el servei. | @EP

Correus obre les seves oficines aquest diumenge per facilitar el vot per correu a tot Espanya i no descarta ampliar el termini per al dipòsit del vot, fixat fins ara per dijous 20 de juliol.

Com aquest dissabte passat, aquest diumenge s'obriran centenars d'oficines de Correus de tot el país per facilitar el dipòsit del vot per correu. A grans capitals com Madrid i Barcelona o en zones turístiques de València oa Andalusia les oficines de Correus obriran de 09.00 a 14.00 hores.

A més, Correos ha formalitzat 735 contractes de reforç a Astúries per a les eleccions generals del 23 de juliol. Des del 30 de maig, dia de la convocatòria electoral, ja s'han formalitzat a nivell nacional 19.985 contractes de reforç i cobreixen al 100% les vacances de la plantilla.

També s'ha reforçat l'atenció a les 2.389 oficines postals d'Espanya, així com a la xarxa de distribució i als centres logístics. El termini per dipositar el vot per correu finalitza aquest proper dijous 20 de juliol.

La companyia pública ha precisat que "seguirà contractant tots els efectius que siguin necessaris per garantir el vot per correu a les eleccions generals del 23 de juliol".